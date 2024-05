Nolan Siegel interrompeu os treinos desta sexta-feira de Fast Friday para as 500 Milhas de Indianápolis depois de um acidente que também o fez decolar brevemente.

Natural da Califórnia de 19 anos, Siegel estava no meio de uma terceira volta durante uma simulação de classificação quando seu Honda #18 da Dale Coyne Racing deu uma volta e bateu na parede na saída da curva 2.

Depois que o carro bateu no muro, a traseira começou a se levantar até parar no meio da pista.

Siegel, que atualmente corre em tempo integral na Indy NXT e está disputando sua segunda corrida na IndyCar Series, conseguiu escapar do acidente após receber assistência.

O incidente aconteceu cerca de 90 minutos depois do início do dia, com Siegel rodando apenas 15 voltas com uma melhor marca de 229,813 mph (28º no geral). Ele se torna o terceiro piloto a bater esta semana, com o estreante da Chip Ganassi Racing, Linus Lundqvist, e Marcus Ericsson, da Andretti Global, vencedor da Indy 500 em 2022, envolvidos em incidentes separados na quinta-feira.

