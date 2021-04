Nesta quinta-feira (08) foi revelada a pintura do carro que Tony Kanaan terá em sua 20ª participação nas 500 Milhas de Indianápolis, pela Indy.

O carro foi revelado após uma série de vídeos, com a pintura utilizando as mesmas cores da bandeira norte-americana, com o patrocínio da American Legion. Em 2021, o brasileiro fará as corridas da Indy em ovais, se dividindo com Jimmie Johnson na operação do carro #48 da Chip Ganassi.

A American Legion é a maior organização de apoio a veteranos de guerra dos EUA, e está usando sua presença na Indy para elevar o conhecimento sobre seus trabalhos e apresentar uma nova logomarca diante de milhões de fãs.

“Esta pintura tem um aspecto realmente elegante e estou muito feliz por correr a minha 20ª edição das 500 milhas de Indianápolis com ela. A American Legion é um recurso importante para os veteranos, ajudando a garantir que eles obtenham os benefícios que ganharam com seus serviços, e tenho orgulho de representá-los, e a todos os veteranos.”

A American Legion terá destaque no carro durante todas as corridas da IndyCar de 2021 e 2022, e será o esquema de cores principal não apenas na Indy 500 este ano, mas também na segunda corrida do Texas, em 2 de maio.

Photo by: Chip Ganassi Racing

