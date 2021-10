Após 'adeus' à F1, Hulkenberg testará na Indy pela McLaren; veja

O piloto Nico Hulkenberg, que correu por Williams, Force India, Sauber, Renault e Racing Point na Fórmula 1, testará pela IndyCar na próxima semana com a Arrow McLaren no Alabama. Será a 'estreia' do alemão na Indy, após o competidor dar adeus às chances de voltar à F1.

Além de 'Hulk', outro destaque dos treinos de Barber será o norte-americano Logan Sargeant, que já venceu na Fórmula 3. O jovem piloto testará pela AJ Foyt e, ao lado de Hulkenberg, será um de pelo menos seis competidores na atividade da categoria em 25 de outubro.

As outras equipes confirmadas no teste em Birmingham são a Ed Carpenter Racing, a Dale Coyne Racing e a Andretti Autosport. De todo modo, os holofotes estarão em Hulk, que atualmente é piloto reserva da Aston Martin na F1.

Porém, o teste do alemão pela Arrow McLaren não necessariamente significa que a equipe afiliada ao grupo de Woking terá outro carro na Indy em 2022. O mexicano Pato O'Ward, que brigou pelo título de 2021, e o sueco Felix Rosenqvist estão confirmados para o ano que vem.

Entretanto, em entrevista no mês passado em Laguna Seca, o CEO da McLaren, Zak Brown, disse: "Uma vez que decidirmos ter um terceiro carro, seja quando for, correremos com ele full time. Não ficaremos entrando e saindo: uma vez que formos, nós vamos."

O dirigente norte-americano também afirmou: "Com certeza, teremos um terceiro carro em 2023. Talvez façamos isso em algum ponto já em 2022". Hulkenberg, que não é titular da F1 desde o fim de 2019, ainda na Renault, tem hoje 34 anos.

