Mesmo com o triunfo recente nas 500 Milhas de Indianápolis, se juntando ao grupo dos maiores vencedores da história da prova, a Meyer Shank confirmou que não expandirá o programa com Helio Castroneves previsto para 2021 na Indy. Assim, o brasileiro disputará apenas as outras cinco corridas já confirmadas e não estará no grid da rodada dupla de Detroit.

Com a confirmação, o brasileiro manterá sua programação original, correndo neste fim de semana no Stafford Motor Speedway, em Connecticut, para a primeira etapa da Superstar Racing Experience (SRX), criada por Tony Stewart, tricampeão da NASCAR.

"Não sabíamos do futuro quando assinamos com Helio, mas gostávamos do que cada lado oferecia e isso mudou minha vida", disse Michael Shank. "Seria ótimo correr com ele mais vezes em 2021, mais do que as seis, mas é complicado".

"Estamos em busca de um acordo para os próximos dois anos e o foco agora está em arranjar os investimentos".

A SRX terá nomes importantes do esporte a motor mundial no grid, como Tony Kanaan, Paul Tracy, Marco Andretti, Willy T. Ribbs e mais. A temporada, de seis etapas, será realizada em fins de semana consecutivos, terminando em 17 de julho no superpeedway de Nashville. As corridas será formada por duas corridas de classificação, de 15 minutos e uma prova final, de 100 voltas.

Helinho retorna ao grid da Indy em agosto, para as cinco das últimas seis provas da temporada 2021. A maratona começa no dia 08, com a edição inaugural da etapa nas ruas de Nashville, seguindo já na semana seguinte com a prova no misto de Indianápolis.

Pulando o oval de Gateway, o brasileiro disputará ainda as provas em Portland, Laguna Seca e Long Beach, que encerra a temporada 2021 no dia 26 de setembro.

F1: Entenda em DETALHES o funcionamento do BOTÃO que levou a ERRO dramático de HAMILTON em BAKU

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Quais os episódios fora da F1 que mais marcaram nossas vidas?

Your browser does not support the audio element.