Indy: Pato O'Ward garante pole no GP de Thermal

O mexicano Patricio O'Ward conquistou sua primeira pole position na Indy e largará na primeira fila no domingo, em um 1-2 para a Arrow McLaren, já que seu companheiro de equipe Christian Lundgaard estará ao seu lado (veja tabela com o grid no fim desta matéria).

Pato O'Ward chegou à rodada Fast Six depois de um pequeno susto no grupo dos 12. Na ocasião, um bloqueio inicial do espanhol Alex Palou pareceu comprometer seu progresso, mas em sua segunda tentativa o mexicano melhorou seu tempo para garantir um lugar.

Na rodada Fast Six, o mexicano esperou até os últimos três minutos para fazer sua volta mais rápida. Inicialmente, Colton Herta estabeleceu a marca com 1m40s842, seguido por Lundgaard com 1m40s981. Faltando menos de dois minutos para o final, O'Ward pulou para a liderança com 1m39s956s, mas Palou estava começando sua última tentativa.

O espanhol atacou, mas sua melhor volta de 1m40s3092 foi suficiente para ficar em terceiro no grid, com Herta ao seu lado. Ericsson e Rossi fecharam a terceira fila.

Os 12 mais rápidos e os grupos

Alex Palou foi o mais rápido entre os 12 primeiros, com um tempo de 1m39s6518. Christian Lundgaard, da McLaren, estava no topo no início da sessão com uma volta de 1m40s8079, 0,5630s à frente de Louis Foster, enquanto o tricampeão espanhol estava em quinto, mas recebeu uma penalidade dos comissários por bloquear uma tentativa rápida de Pato O'Ward. O mexicano ficou em sétimo e fora do Fast Six.

Palou pulou para a liderança com um tempo de 1m39s6518, superando Lundgaard por 0,4670s. O'Ward também subiu para segundo, atrás do espanhol. Marcus Ericsson ficou em quarto, seguido por Alexander Rossi e Colton Herta entre os seis primeiros.

Armstrong, Kirkwood, Rosenqvist, Foster, Dixon e Malukas ficaram de fora e largarão da sétima à 12ª posição.

1 Pato O’Ward McLaren Chevrolet 1:39.956 2 Christian Lundgaard McLaren Chevrolet 1:40.124 +0.168 3 Álex Palou Ganassi Honda 1:40.309 +0.353 4 Colton Herta Andretti Honda 1:40.397 +0.441 5 Marcus Ericsson Andretti Honda 1:40.743 +0.787 6 Alexander Rossi Carpenter Chevrolet 1:41.035 +1.079 7 Marcus Armstrong Meyer Shank Honda 1:40.682 +0.726 8 Kyle Kirkwood Andretti Honda 1:40.730 +0.774 9 Felix Rosenqvist Meyer Shank Honda 1:40.982 +1.026 10 Louis Foster RLL Honda 1:41.225 +1.269 11 Scott Dixon Ganassi Honda 1:41.231 +1.275 12 David Malukas Foyt Chevrolet 1:41.299 +1.343 13 Rinus VeeKay Dale Coyne Honda 1:40.649 +0.693 14 Santino Ferrucci Foyt Chevrolet 1:40.665 +0.709 15 Conor Daly Juncos Chevrolet 1:40.659 +0.703 16 Nolan Siegel McLaren Chevrolet 1:40.704 +0.748 17 Josef Newgarden Penske Chevrolet 1:40.695 +0.739 18 Graham Rahal RLL Honda 1:40.843 +0.887 19 Christian Rasmussen Carpenter Chevrolet 1:40.888 +0.932 20 Kyffin Simpson Ganassi Honda 1:41.168 +1.212 21 Will Power Penske Chevrolet 1:40.974 +1.018 22 Callum Ilott Prema Chevrolet 1:41.292 +1.336 23 Jacob Abel Dale Coyne Honda 1:41.111 +1.155 24 Sting Ray Robb Juncos Chevrolet 1:41.335 +1.379 25 Scott McLaughlin Penske Chevrolet 1:41.513 +1.557 26 Devlin DeFrancesco RLL Honda 1:41.366 +1.410 27 Robert Shwartzman Prema Chevrolet 1:43.078 +3.122

