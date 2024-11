Indy: Penske Entertainment compra GP de Long Beach

A Penske Entertainment anunciou a compra da Grand Prix Association of Long Beach — adquirida do antigo proprietário Gerald R. Forsythe. O histórico GP de Long Beach, a corrida de rua mais antiga sediada no sul da Califórnia, agora se junta a nomes como a IndyCar, Indianapolis Motor Speedway e Detroit Grand Prix como parte do portfólio de marcas da Penske Entertainment, uma subsidiária da Penske Corporation.

O ano que vem marcará a 50ª edição do evento histórico, com programação especial planejada para marcar a ocasião, no dia 13 de abril.

“Estamos incrivelmente orgulhosos de ser os novos administradores deste evento querido e icônico”, disse Roger Penske.

“Esta é a corrida de circuito de rua mais histórica e prestigiosa da América do Norte, e estamos animados para trabalhar com (o CEO do Grand Prix of Long Beach) Jim Michaelian e sua grande equipe em Long Beach para garantir sucesso e crescimento contínuos a longo prazo. Esta corrida e seus fãs leais são muito importantes para todos na comunidade da IndyCar, e estamos ansiosos por uma comemoração muito especial do 50º aniversário em abril também.”

Michaelian estendeu seus pensamentos sobre a importância de a Penske assumir o evento.

“Enquanto nos preparamos para celebrar um marco verdadeiramente notável, o 50º aniversário deste evento incrível, é apropriado que tenhamos notícias tão emocionantes e importantes para compartilhar sobre seu futuro”, disse Michaelian.

“Roger e a equipe da Penske Entertainment entendem a história especial e as qualidades únicas que nos dão uma base tão forte e serão parceiros ideais à medida que continuamos a oferecer um fim de semana de corrida excepcional para nossos fãs daqui para frente. Também quero reconhecer a contribuição significativa que os proprietários anteriores, Jerry Forsythe e o falecido Kevin Kalkhoven, fizeram para o sucesso do nosso evento nos últimos 19 anos.”

De acordo com o comunicado à imprensa, a Penske Entertainment “planeja investir no reforço e aprimoramento da experiência para os fãs, patrocinadores e clientes de hospitalidade.” Ela já está fortemente envolvida nas promoções em vários eventos da IndyCar realizados no Iowa Speedway, na Milwaukee Mile e no GP de Arlington, marcado para 2026

“Este é um grande fim de semana de corrida, não apenas em nosso calendário, mas em todo o cenário do automobilismo”, disse o presidente e CEO da Penske Entertainment, Mark Miles. “Estamos comprometidos em preservar os principais atributos que o tornam o melhor da categoria, ao mesmo tempo em que trabalhamos em algumas iniciativas emocionantes e ousadas para tornar seu futuro ainda maior e mais brilhante.”

O circuito de 1,968 milhas, que envolve o Long Beach Convention and Entertainment Center, normalmente recebe multidões de mais de 190.000 pessoas em seu fim de semana de três dias. Além disso, a Grand Prix Foundation of Long Beach, uma organização de caridade, doou mais de US$ 4,2 milhões para os necessitados na comunidade de Long Beach.

“O GP é um ativo incrivelmente vital e vibrante para nossa comunidade e um evento anual que impulsiona o comércio, atrai turismo e eleva a conectividade cultural em nossa cidade”, disse o prefeito de Long Beach, Rex Richardson.

“A Penske Entertainment será uma parceira comprometida e energética para o futuro que busca preservar e aprimorar a rica história e o forte legado deste evento. Estamos ansiosos por um ótimo relacionamento de trabalho que beneficie a todos que chamam Long Beach de lar.”

