Will Power fez uma pilotagem magistral para conquistar a vitória na segunda corrida da rodada dupla da IndyCar no Iowa Speedway, marcada por um grave acidente após a bandeira quadriculada.

Depois de largar em 22º com o Chevrolet nº 12 da Penske, Power ultrapassou a maioria dos adversários com uma estratégia de pit-stop imbatível, assumindo a liderança na segunda parada, superando Álex Palou por 0s2590 no oval de 0,894 milhas.

Foi a segunda vitória da temporada para Power, mas a primeira no Iowa Speedway.

"Grande economia de combustível", disse Power, quando perguntado pela NBC como ele venceu a corrida. "Eu tinha um carro muito bom, muito rápido, então usei isso para ficar parado e usei esse ritmo para economizar combustível e obter um número enorme".

"Depois, quando eles se aproximaram, eu pude ir com tudo e, em seguida, recebemos uma amarela, e esse era o tipo de coisa que esperávamos para nos colocar na frente e, em seguida, conseguimos obter melhor combustível atrás de Palou e, em seguida, dar algumas voltas a mais do que ele e ultrapassá-lo."

Scott McLaughlin, da Penske, vencedor da Corrida 1, terminou em terceiro após largar na pole. Scott Dixon, da Chip Ganassi, foi o quarto colocado, seguido por Colton Herta, da Andretti.

A corrida foi marcada pelo acidente insano de Sting Ray Robb, fechou rapidamente o Chevrolet da Arrow McLaren #7 de Alexander Rossi, que estava engasgando e ficou sem combustível ao sair da Curva 2.

Robb tentou passar por dentro de Rossi, mas acertou a frente direita de seu carro na traseira esquerda de Rossi, o que o fez voar e ficar completamente vertical antes que o carro rolasse duas vezes e meia, trazendo uma imagem assustadora.

A corrida

McLaughlin liderou a corrida com a bandeira verde e abriu uma vantagem de seis décimos nas 12 voltas iniciais sobre Palou, seu companheiro na primeira fila. Newgarden estava entre os primeiros a se movimentar nesse trecho, subindo para 10º depois de largar em 14º. Grosjean e Ferrucci subiram cinco posições, com o primeiro em 11º e o segundo em 15º no Chevrolet nº 14 da AJ Foyt Racing.

Conor Daly, substituindo o lesionado Jack Harvey na segunda corrida, foi o primeiro a fazer um pit stop na volta 87, que foi complicado por uma aparente falha na pistola de ar. Como resultado, ele caiu de 24º para último (27º) e com três voltas a menos.

A primeira rodada de pit stops começou a acontecer nas voltas seguintes, com McLaughlin saindo da liderança na volta 96, passando a liderança para Palou, que entrou no pit na volta 100.

O Chevrolet nº 78 da Juncos Hollinger Racing, de Agustin Canapino, rodou na curva 2, depois de sair dos boxes, no momento em que Palou entrava nos boxes, o que provocou a advertência. No reinício, Palou liderou Power, com vários carros em volta interrompendo a ordem de corrida dos 10 primeiros.

Ferrucci conseguiu uma ultrapassagem por fora de Newgarden na curva 4 na volta 123 para chegar à 11ª posição, e continuou o tema fazendo uma ultrapassagem por dentro de Grosjean na volta seguinte para chegar à 10ª posição.

Rosenqvist foi para o box na volta 183 depois de um problema de suspensão na traseira direita de seu Honda nº 60 da Meyer Shank Racing. Por fim, ele saiu do carro e foi o segundo abandono da corrida, depois de Daly.

Palou saiu da liderança na volta 205, enquanto Power deu mais uma volta antes de entrar para uma parada de 5,8s. A vantagem de Power nos boxes era de 0,888s sobre Palou, o que foi suficiente para que ele saísse na frente do espanhol assim que ambos recuperaram a velocidade.

Um grande acidente com vários carros aconteceu na reta final da última volta, quando Sting Ray Robb passou por cima da traseira do carro de Rossi, que parecia ter ficado sem combustível. Ed Carpenter e Kirkwood rodaram para evitar a batida, mas todos se chocaram entre si e com Rossi na pista.

O Chevrolet nº 41 da AJ Foyt Racing de Robb capotou e rolou até parar na Curva 3. Robb precisou ser ajudado pela equipe de segurança da AMR, que colocou o carro de volta na posição vertical.

Robb estava acordado e alerta durante os exames médicos, mas será levado de avião para o hospital para mais testes. O pneu traseiro esquerdo de Carpenter caiu em cima do carro de Kirkwood, bloqueando parcialmente a parte superior do para-brisa, mas eles não se machucaram.

