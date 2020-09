A NASCAR confirmou nesta quarta-feira (30), o calendário da temporada 2021 da Cup Series, categoria mais importante dentro do campeonato. E o cronograma do próximo ano terá algumas modificações com relação aos anteriores, com a presença maior de traçados mistos, além da volta de uma corrida na terra pela primeira vez desde 1970.

Como manda a tradição, a temporada começará em fevereiro com a Daytona 500, com a prova marcada para 14 de fevereiro. O calendário seguirá por nove meses, terminando em 07 de novembro, em Phoenix.

Entre os principais destaques do calendário são os seis eventos em circuitos mistos, começando com a estreia da NASCAR no Circuito das Américas, palco dos GPs dos Estados Unidos da Fórmula 1 e das Américas da MotoGP. A prova está marcada para 23 de maio.

As outras pistas mistas de 2021 serão: Sonoma, em 06 de junho, Road America no feriado de 04 de julho, 08 de agosto em Watkins Glen, 15 de agosto no Indianapolis Motor Speedway (IMS) e fechando em 10 de outubro no Roval de Charlotte.

Sobre a etapa do IMS, a Cup terá novamente a companhia da Indy mas, desta vez, ambas as categorias correrão no mesmo traçado misto. Neste ano, no evento conjunto realizado no feriado de 04 de julho, da independência dos Estados Unidos, a Indy e a Xfinity correram no misto enquanto a Cup usou o oval.

"Nosso primeiro final de semana NASCAR - Indy foi um grande sucesso em julho, com um feedback positivo de nossos fãs leais que assistiram às provas na NBC, além dos pilotos, equipes e participantes envolvidos", disse o presidente do IMS, Douglas Boles.

"A estreia da Xfinity no traçado misto do IMS se mostrou o tipo exato de ação emocionante que esperamos ver da largada até a bandeira quadriculada, então sabemos que as equipes e pilotos da Cup montarão um grande espetáculo ao fazerem curvas para a esquerda e a direita pela primeira vez no IMS".

A rodada dupla também criará uma situação única para o heptacampeão da Cup Jimmie Johnson, que está saindo da NASCAR no final do ano para correr pela Indy em 2021 com a Chip Ganassi.

Enquanto isso, provas como Kentucky, Chicagoland, uma etapa no Texas, uma em Michigan, uma em Dover e o oval do IMS foram retirados do calendário deste ano.

Outras provas adicionadas incluem uma corrida na primavera em Bristol, que será convertida em uma pista na terra. A última prova da Cup na terra foi em 30 de setembro de 1970 na State Fairgrounds Speedway, em Raleigh, no estado da Carolina do Norte, uma pista de meia milha.

O calendário ainda inclui outras novidades: uma segunda corrida em Atlanta, a mudança do All-Star para o Texas e uma prova em Nashville. O cronograma dos playoffs de 2021 conterá as mesmas corridas desta temporada, mas com uma troca nas datas das provas do Texas e do Kansas.

Com a pandemia da Covid-19 ainda afetando o território americano, o cronograma de cada final de semana pode ser alterado de acordo com as necessidades e normas de cada local.

Confira será o calendário de 2021 da NASCAR Cup:

14 de fevereiro - Daytona

21 de fevereiro - Homestead

28 de fevereiro - Auto Club Speedway

07 de março - Las Vegas

14 de março - Phoenix

21 de março - Atlanta

28 de março - Bristol Motor Speedway (terra)

10 de abril - Martinsville

18 de abril - Richmond

25 de abril - Talladega

02 de maio - Kansas

09 de maio - Darlington

16 de maio - Dover

23 de maio - Circuito das Américas (circuito misto)

30 de maio - Charlotte

06 de junho - Sonoma (circuito misto)

13 de junho - All-Star Race (Texas Motor Speedway)

20 de junho - Nashville

26 e 27 de junho - Pocono (rodada dupla)

04 de julho - Road America (circuito misto)

11 de julho - Atlanta

18 de julho - New Hampshire

08 de agosto - Watkins Glen (circuito misto)

15 de agosto - Indianápolis Motor Speedway (circuito misto)

22 de agosto - Michigan

28 de agosto - Daytona

05 de setembro - Darlington (início dos playoffs)

11 de setembro - Richmond

18 de setembro - Bristol

26 de setembro - Las Vegas

03 de outubro - Talladega

10 de outubro - Charlotte Roval (circuito misto)

17 de outubro - Texas

24 de outubro - Kansas

31 de outubro - Martinsville

07 de novembro - Phoenix

