Como manda a tradição, o holandês Rinus VeeKay vai para as 500 Milhas de Indianápolis com um capacete especial para o Brickyard. E, desta vez, o piloto da Indy apostou em um capacete 'gelado'.

Enquanto no dia-a-dia ele usa principalmente um capacete laranja brilhante com detalhes nas cores da bandeira holandesa, ele vai para a etapa deste ano com uma abordagem diferente. O piloto da Ed Carpenter Racing vai para as 500 Milhas de Indianápolis certamente será reconhecido com este design.

O piloto de 23 anos decorou seu capacete com as cores dos conhecidos fabricantes de sorvetes Ben & Jerry's. Para a ocasião, Vee & Kay's está escrito no capacete, acompanhado do texto "Holland's Finest Car Racer" (O melhor piloto de carros da Holanda), em referência ao slogan da marca, "Vermont's Finest Ice Cream" (O melhor sorvete de Vermont).

Para esta taça de sorvete, VeeKay escolhe o sabor "Milk & Trophies" (Leite e Troféus), que vem acompanhado de uma foto do cobiçado troféu BorgWarner - que traz todos os vencedores das 500 Milhas - e uma garrafa de leite, em referência à celebração do vencedor da prova, uma de suas maiores tradições.

Além disso, o capacete contém a piada "Sundae Racing" (Corrida de domingo, em uma piada com as palavras Sundae e Sunday em inglês), já que a prova acontece no próximo dia 26 de maio, um domingo. O capacete foi desenhado por Geert Koop.

Os preparativos para a prova estão a todo vapor, embora a chuva tenha atrapalhado um pouco os treinos. O TL1 acabou pouco após seu início por causa das precipitações, com o TL2 sendo cancelado.

O segundo dia começou mais tarde que o programado por causa da chuva. VeeKay fez apenas três voltas no primeiro dia, terminando em 26º. Já no segundo ele deu 74 giros pelo oval, com uma média de 225.520 mph, terminando em 14º.

VeeKay deixou sua marca, mas ainda busca a vitória na prova, Após uma etapa decepcionante no misto de Indianápolis, ele espera ter mais sorte nas 500 Milhas:

"Espero que consigamos um bom resultado lá. De qualquer forma, não será devido ao meu próprio esforço, porque estou totalmente pronto para isso".

