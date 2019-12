Alonso diz que Indy 500 de 2020 é "a principal prioridade”

Embora seus laços de longa data com a McLaren sugiram que Fernando Alonso corra com a Arrow McLaren SP (antiga Arrow Schmidt Peterson Motorsports), sabe-se também que ele teve contato com Michael Andretti, que o comandou na edição de 2017 das 500 Milhas de Indianápolis.

No entanto, voltar ao time exigiria a o retorno da Honda em sua carreira, tão criticada por Alonso na McLaren.

Falando na cerimônia de premiação da FIA em Paris, em que ele e seus companheiros da Toyota Gazoo Racing, Kazuki Nakajima e Sebastien Buemi, receberam o prêmio por conquistar o título do WEC, Alonso disse estar "bastante convencido" de que entrará na 104ª edição da Indy 500.

"Obviamente, agora o foco principal, a prioridade, é o Dakar", disse ele. "Então, não estou fazendo muito esforço para fechar tudo para Indy 500, mas a intenção é correr no próximo ano. É o que eu quero ganhar, a principal prioridade para mim. Vou me preparar o melhor que puder para essa corrida.”

“Este ano a Indy foi o ponto baixo da temporada. Caso contrário, seria perfeito, porque em todas as corridas que participei, ganhei. Foi aquela que nem consegui participar, então ainda vou buscá-la.”

“Mas vou precisar das melhores possibilidades para ser competitivo.”

“Foi triste não ser competitivo o suficiente, não estar preparado o suficiente. Fizemos o que podíamos. A preparação estava um pouco atrasada, mas ainda havia sempre a confiança de que eventualmente seríamos competitivos.”

“Mas naquela semana [de treino/classificação], enfrentamos muitos problemas e eu sofri o acidente na quarta-feira, então tudo estava atrasado o tempo todo.”

"Esperamos que o próximo ano seja melhor que isso."

Veja imagens da tentativa de Fernando Alonso correr nas 500 Milhas de Indianápolis de 2019