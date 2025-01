A Finlândia pode ter apenas 5,6 milhões de habitantes — apenas 0,07% da população mundial — mas contribuiu imensamente para a história da Fórmula 1.

O país nórdico, reconhecidamente, nunca sediou corridas da F1 e também não teve nenhuma equipe no campeonato mundial. Ainda assim, entre seus nove pilotos competindo na F1, houve sete que conseguiram pódios (incluindo Mika Salo e Jyrki Jarvilehto, mais conhecido como JJ Lehto), cinco vencedores de corridas (notavelmente Heikki Kovalainen e Valtteri Bottas), bem como três campeões: Keke Rosberg, Mika Hakkinen e Kimi Raikkonen. Isso sem contar Nico Rosberg, que foi coroado em 2016, mas correu sob bandeira alemã de sua segunda temporada na F3 Euro Series em 2004 até sua aposentadoria da F1.

Essa é uma taxa de vitória surpreendentemente alta. Em uma citação frequentemente atribuída erroneamente a Raikkonen, o famoso jornalista finlandês de F1 Heikki Kulta atribuiu esse sucesso ao clima severo na terra dos mil lagos.

"Nossas estradas e invernos longos", disse Kulta ao The Telegraph em 2008. "Você realmente tem que ser um bom piloto para sobreviver na Finlândia. É sempre escorregadio e acidentado."

Um vencedor de corridas na F1 que correu por equipes como Renault, McLaren e Lotus, Kovalainen não concorda completamente.

"Nós nos acostumamos a condições difíceis e escorregadias desde muito jovens", ele disse ao Motorsport.com. "Uma vez que entramos nas estradas, acho que você precisa ter algum tipo de habilidade melhor do que a média para sobreviver e conseguir permanecer nessas estradas escorregadias. Muitas pessoas costumam mencionar isso, mas minha sensação é que não é um fator tão grande quanto pode parecer."

Em vez disso, Kovalainen vê alguns fatores como mais influentes. O primeiro é uma paixão pelo automobilismo, em um país que tem sido ainda mais bem-sucedido em ralis.

Os finlandeses têm um histórico ainda melhor em ralis, e o sucesso quase constante na disciplina significa que eles estão frequentemente nas notícias - explica Kovalainen - para continuar inspirando as gerações futuras Foto de: Sutton Images

De Ari Vatanen a Kalle Rovanpera, oito finlandeses foram campeões mundiais nesta categoria; a França vem em seguida com três. Quando Kovalainen era criança, Juha Kankkunen e Tommi Makinen dominavam o WRC, enquanto Hakkinen estava fazendo sucesso na F1. Não é surpresa que ele tenha se interessado por este esporte, com seu currículo pós-F1 incluindo uma coroa da Super GT e títulos consecutivos no All-Japan Rally Championship.

"Todos esses caras estavam frequentemente nas notícias, então você não conseguia evitar vê-los, você os via em todos os lugares", explica Kovalainen. "Talvez isso tenha afetado muitas pessoas como eu - eu via as notícias, via os carros, via as velocidades que eles estavam fazendo, e isso talvez tenha aumentado a paixão pelo automobilismo.

“Talvez a outra razão seja a mentalidade do povo finlandês ser bastante neutra”, acrescenta ele, de 43 anos. “Somos pessoas relativamente neutras, não temos altos ou baixos em nossas vidas – temos dias bem comuns e meio que normais. Nesse tipo de ambiente de alta pressão, é uma coisa boa.

“Você tem muita pressão, está no centro das atenções com muitas coisas para administrar. Se você consegue ficar calmo e tranquilo naturalmente, isso ajuda muito. Os finlandeses não parecem precisar trabalhar muito duro nisso, mesmo que a situação seja difícil e complicada, você fica calmo e tranquilo.”

A questão é que, a menos que um dos pilotos da Mercedes se ausente e Bottas entre, 2025 será a primeira temporada de F1 sem um piloto finlandês desde 1988, um ano antes de Lehto estrear com a Onyx durante as últimas quatro etapas. Bottas, 35, não conseguiu manter uma vaga no grid depois de não marcar um ponto com a Sauber em dificuldades em 2024, enquanto Kovalainen e Raikkonen da geração anterior já se foram há muito tempo.

O novo piloto reserva da Mercedes obviamente prefere manter uma perspectiva positiva antes do mercado de transferências de 2026 – “Na minha opinião, ainda não é minha última corrida”, disse ele em Abu Dhabi – mas, por enquanto, isso é uma realidade.

“Eu vi isso chegando, então não estou totalmente surpreso”, disse Kovalainen. “Certamente, no segundo semestre do ano passado, estava ficando ainda mais óbvio que nem mesmo Valtteri continuaria como piloto de corrida.

“Quando a Sauber não quis assinar e eles contrataram Hulkenberg antes de Valtteri, fiquei surpreso, porque pensei que se Hulkenberg conseguisse a vaga, as performances de Valtteri seriam pelo menos tão boas quanto as de Hulkenberg. Acho que provavelmente há algumas razões de marketing por trás disso, mas isso é um pouco decepcionante se for uma decisão motivada pelo marketing, porque geralmente esse tipo de grandes marcas - se você quer se tornar uma equipe de ponta, você escolhe os pilotos com base no desempenho, não por causa de marketing.

Bottas perdeu sua vaga de piloto na Sauber para 2025, encerrando uma longa sequência da F1 com um finlandês no grid Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

“Dito isso, Hulkenberg teve um desempenho muito bom, não estou dizendo que ele é o cara errado. Mas Valtteri estar lá por três anos e depois não renovar, meio que me fez sentir que há algo faltando nesse relacionamento - algo que eles não gostam em Valtteri, ou eles não acham que ele está de acordo com seus planos.”

O problema é que nenhum piloto finlandês chegou perto de entrar no campeonato desde a estreia de Bottas em 2013 com a Williams. Na verdade, o único jovem a correr na principal categoria de acesso da F1 (F2 ou anteriormente GP2) nos últimos 15 anos foi Niko Kari, que foi um júnior da Red Bull de 2016-17 após vencer a SMP F4.

Kari então ficou em 10º lugar em suas primeiras campanhas de F3 e GP3, o que não foi suficiente para manter seu lugar na academia. Sua única incursão (malsucedida) na F2 ocorreu nas duas últimas etapas de 2018, e ele não fez nenhuma corrida substancial desde a European Le Mans Series de 2020.

Por que há tão poucos finlandeses em categorias de acesso?

"Essa é uma boa pergunta, provavelmente não tenho a resposta certa para isso", disse Kovalainen, que está aberto a ajudar jovens pilotos finlandeses em monopostos ou ralis, tendo ele mesmo buscado o conselho de Keke Rosberg como um piloto promissor. "É uma questão que também debatemos quando faço algum trabalho de TV. Não temos um consenso claro.”

“A diferença hoje em dia para, por exemplo, o meu tempo, quando eu era um dos primeiros a entrar no programa júnior da Renault e a Renault foi uma das primeiras a realmente criar um programa júnior – naquela época, a principal coisa que eu recebia daquele programa era o apoio financeiro. Então, eles pagavam todas as minhas corridas nas categorias júnior.

“Mas hoje em dia, pelo que eu entendi, mesmo se você for escolhido para uma Ferrari, Mercedes ou algum outro programa júnior, a maioria dos caras ainda tem que trazer algum orçamento eles mesmos – e isso é um grande obstáculo, porque os orçamentos são muito grandes, e a Finlândia não é um mercado tão grande, especialmente hoje em dia quando a economia está em dificuldades. Geralmente, é um momento difícil para muitas empresas, para muitas pessoas e famílias. É especialmente difícil levantar dinheiro para algo como corrida. Acho que provavelmente é parte do motivo.”

“O outro lado também é que os muito bons são escolhidos. Se você for capaz de mostrar que é um talento excepcional e está fazendo algo especial, esses caras ainda são escolhidos. Assim como as finanças têm sido difíceis de levantar, ao mesmo tempo, alguns dos pilotos juniores provavelmente podem olhar no espelho e encontrar parte do motivo também.”

Kovalainen chegou à F1 graças ao apoio da Renault durante o início de sua carreira, mas isso não era garantia de sucesso (como Loic Duval e Jose-Maria Lopez descobriram), o que apenas ilustra o desafio para os finlandeses. Foto de: Renault F1

“Você realmente tem que fazer algo especial de vez em quando. Eu não acho que você precisa necessariamente ganhar todos os campeonatos juniores ou todas as corridas que você participa, mas você tem que fazer algo extraordinário, algo que as pessoas percebam. Talvez isso também seja algo que esteja faltando com os caras que tentam construir uma carreira na F1.”

Não o entenda mal, Kovalainen não quer dizer que ele teve uma vida fácil.

“Ficou bem claro desde o início que, enquanto eu fizer meu trabalho bem o suficiente, eles estão felizes, eles podem progredir na minha carreira, eles podem me levar para o próximo nível todas as vezes”, relatou o antigo protegido da Renault. “Mas, ao mesmo tempo, havia muita competição. Éramos [seis] no início do programa júnior da Renault, e eu acabei sendo o único que chegou até o fim e me tornei um piloto de F1 da Renault.”

“Não ganhei todos os campeonatos que participei, mas todos os anos consegui algumas pole positions, vencer algumas corridas e levantar algumas sobrancelhas. Eles gostaram disso, e essa foi a chave, basicamente, para então me levar até a F1.”

Mais recentemente, o jovem franco-finlandês Marcus Amand brilhou no kart ao vencer o Campeonato Europeu CIK-FIA de 2019 na categoria OK-Junior, mas sua carreira em monopostos não decolou. Amand não conquistou nenhuma vitória em três anos na Fórmula 4 e Fórmula Regional, e mudou para a Porsche Carrera Cup França no ano passado.

Crucialmente, haverá um finlandês na Fórmula 3 este ano: Tuukka Taponen, que faz parte da Ferrari Driver Academy há dois anos. Taponen é tricampeão finlandês de kart e também conquistou um título mundial em 2021. No ano passado, ele venceu o Campeonato Regional de Fórmula do Oriente Médio e ficou em terceiro na categoria europeia, atrás de Rafael Camara e James Wharton, respectivamente atuais e antigos juniores da Ferrari.

O jovem de 18 anos de Lohja, 30 milhas a oeste de Helsinque, agora está enfrentando a F3 com a equipe ART Grand Prix, tendo em mente o sucesso de um compatriota naquele campeonato (então chamado de GP3) com o mesmo esquadrão.

“A ART GP é uma equipe familiar para nós, finlandeses. Por exemplo, Valtteri Bottas venceu o campeonato com a equipe ART GP antes de subir para a F1”, destacou Taponen. Se ele imitasse Bottas 14 anos depois, o jovem conquistaria o título de F3 como novato antes de se formar para a F1 em 2027…

Taponen pode se tornar a próxima grande esperança da Finlândia na F1? Foto de: ART Grand Prix

F1 2025 CHEGOU! Que esperar de HAMILTON na Ferrari? E BORTOLETO? Quem é FAVORITO ao TÍTULO? Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com faz 'prévia' da F1 2025: Bortoleto, Hamilton e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!