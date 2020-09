Nesta quinta, os carros foram à pista de Sarthe pela primeira vez abrindo as atividades das 24 Horas de Le Mans de 2020. E no primeiro treino livre, a Toyota dominou a LMP1, colocando seus dois carros para fazer uma dobradinha.

Kazuki Nakajima terminou com o melhor tempo ao longo da sessão de três horas de duração, marcando 03min21s656 a bordo do Toyota #8. Com isso, ele superou o companheiro de equipe Kamui Kobayashi no número #7, que marcou 03min21s990.

Ainda na luta pelo título do Campeonato Mundial de Endurance, o carro da Rebellion na LMP1, que tem o brasileiro Bruno Senna como parte do trio, ficou a mais de um segundo das Toyotas, marcando 03min23s155.

Os tempos são mais altos em comparação ao primeiro treino livre de Le Mans do ano passado. Em 2019, Kobayashi foi o mais rápido com 03min18s091.

A dinamarquesa High Class foi a mais rápida na LMP2, com 03min29s873, enquanto nas classes GTE, a Aston Martin dominou a sessão.

Na Pro, Alex Lynn fechou o treino com 03min53s930, mais de um segundo mais rápido que a outra Aston. Já na Am, Ross Gunn, que divide a Aston Martin com Augusto Farfus marcou 03min55s484, colocando oito décimos de vantagem na HubAuto Ferrari que terminou em segundo.

A sessão foi paralisada com uma bandeira vermelha próximo da metade, quando o Porsche Project 1 #89 da classe GTE Am teve que ser retirado da pista cerca da curva Indianápolis, no trecho final do circuito.

O segundo treino livre, de duas horas de duração, está marcado para as 09h, horário de Brasília. O dia ainda tem mais duas sessões marcadas: a primeira etapa da classificação, às 12h15 e o terceiro treino livre, em uma sessão noturna, a partir das 15h.

Em 2020, o sistema de classificação da prova mudou, adotando um formato mais próximo das 500 Milhas de Indianápolis. Todos os carros vão à pista hoje, buscando se colocar entre os seis primeiros de cada classe, que irão disputar a pole position na sexta, na sessão que recebeu o nome de hiperpole.

Confira a classificação final do TL1 das 24 Horas de Le Mans:

Pos # Cat. Equipe Tempo Dif. Voltas 1 8 LMP1 Toyota Gazoo Racing 3:21.656 32 2 7 LMP1 Toyota Gazoo Racing 3:21.990 0.334 30 3 1 LMP1 Rebellion Racing 3:23.155 1.499 33 4 3 LMP1 Rebellion Racing 3:25.216 3.560 33 5 4 LMP1 Bykolles Racing Team 3:28.442 6.786 34 6 33 LMP2 High Class Racing 3:29.873 8.217 31 7 29 LMP2 Racing Team Nederland 3:29.918 8.262 26 8 38 LMP2 JOTA 3:31.206 9.550 34 9 30 LMP2 Duqueine Team 3:31.309 9.653 32 10 37 LMP2 Jackie Chan DC Racing 3:31.348 9.692 33 11 26 LMP2 G-Drive Racing 3:31.448 9.792 26 12 28 LMP2 IDEC Sport 3:31.751 10.095 28 13 22 LMP2 United Autosports 3:31.944 10.288 26 14 27 LMP2 DragonSpeed USA 3:32.010 10.354 28 15 16 LMP2 G-Drive Racing by Algarve 3:32.096 10.440 33 16 32 LMP2 United Autosports 3:32.154 10.498 22 17 42 LMP2 Cool Racing 3:32.188 10.532 35 18 21 LMP2 DragonSpeed USA 3:32.524 10.868 26 19 31 LMP2 Panis Racing 3:33.166 11.510 21 20 36 LMP2 Signatech Alpine ELF 3:33.312 11.656 23 21 39 LMP2 SO24-Has by Graff 3:33.818 12.162 22 22 50 LMP2 Richard Mille Racing Team 3:35.507 13.851 25 23 25 LMP2 Algarve Pro Racing 3:35.685 14.029 35 24 35 LMP2 Eurasia Motorsport 3:36.012 14.356 31 25 24 LMP2 Nielsen Racing 3:36.698 15.042 28 26 34 LMP2 Inter Europol Competition 3:36.818 15.162 31 27 47 LMP2 Cetilar Racing 3:36.948 15.292 21 28 11 LMP2 Eurointernational 3:37.149 15.493 17 29 17 LMP2 IDEC Sport 3:38.589 16.933 22 30 97 LMGTEPro Aston Martin Racing 3:53.930 32.274 37 31 95 LMGTEPro Aston Martin Racing 3:54.992 33.336 37 32 51 LMGTEPro AF Corse 3:55.186 33.530 30 33 98 LMGTEAm Aston Martin Racing 3:55.484 33.828 35 34 71 LMGTEPro AF Corse 3:55.999 34.343 25 35 82 LMGTEPro Risi Competizione 3:56.273 34.617 26 36 72 LMGTEAm Hub Auto Racing 3:56.350 34.694 25 37 63 LMGTEPro WeatherTech Racing 3:56.425 34.769 33 38 70 LMGTEAm MR Racing 3:56.609 34.953 26 39 92 LMGTEPro Porsche GT Team 3:56.705 35.049 28 40 90 LMGTEAm TF Sport 3:56.988 35.332 34 41 61 LMGTEAm Luzich Racing 3:57.048 35.392 34 42 77 LMGTEAm Dempsey - Proton Racing 3:57.237 35.581 26 43 86 LMGTEAm Gulf Racing 3:57.344 35.688 31 44 91 LMGTEPro Porsche GT Team 3:57.412 35.756 25 45 57 LMGTEAm Team Project 1 3:57.628 35.972 27 46 54 LMGTEAm AF Corse 3:57.847 36.191 33 47 56 LMGTEAm Team Project 1 3:58.150 36.494 27 48 88 LMGTEAm Dempsey - Proton Racing 3:58.441 36.785 30 49 60 LMGTEAm Iron Lynx 3:58.569 36.913 26 50 85 LMGTEAm Iron Lynx 3:58.793 37.137 31 51 83 LMGTEAm AF Corse 3:58.850 37.194 32 52 55 LMGTEAm Spirit of Race 3:59.196 37.540 34 53 75 LMGTEAm Iron Lynx 3:59.363 37.707 32 54 99 LMGTEAm Dempsey - Proton Racing 3:59.369 37.713 27 55 66 LMGTEAm JMW Motorsport 3:59.487 37.831 32 56 78 LMGTEAm Proton Competition 4:01.031 39.375 27 57 62 LMGTEAm Red River Sport 4:01.063 39.407 34 58 89 LMGTEAm Team Project 1 4:04.458 42.802 30 59 52 LMGTEAm AF Corse 4:06.371 44.715 30

