Magnussen não acredita que correrá com seu pai em Le Mans

Kevin Magnussen, ex-piloto da Haas na Fórmula 1, migrará para as corridas de carros esportivos a partir da temporada de 2021 após assinar com a equipe Chip Ganassi Racing DPi para disputar IMSA.

Magnussen já havia manifestado o desejo de dividir o carro com seu pai na 24 Horas de Le Mans. Jan Magnussen participa da corrida todos os anos desde 1999, e fez parte da equipe Corvette entre 2004 e 2019.

Magnussen Jr. revelou que houve algumas oportunidades de correrem juntos durante o tempo de seu pai no Corvette, mas agora sentia que seria complicado fazer isso acontecer.

"Sempre quisemos fazer isso, mas acho que ficou mais difícil agora que meu pai não é mais um piloto de fábrica", disse Magnussen quando perguntado pelo Motorsport.com sobre as chances de um acordo.

“Quando ele era piloto Corvette, houve algumas oportunidades de fazer isso, porque o Corvette poderia me colocar no carro para Le Mans.”

“Ficou impossível com apenas logística e tempo, porque é preciso se preparar. Também é difícil para a Corvette colocar um piloto no carro para Le Mans, e não o mesmo piloto para as outras grandes corridas do ano.”

“Agora que ele não é mais um piloto de fábrica, temos que fazer isso como um LMP2 [carro] ou um GTE-Am, o que é difícil porque ambos somos pilotos platina.”

"Não sei se conseguiremos. Agora vou correr e tentar fazer bons acordos para mim e, espero, para estar em equipes de fábrica no futuro.”

"Pode ficar complicado com meu pai. Mas sempre estaremos de olho nisso."

Magnussen Sr. venceu pela última vez em Le Mans em 2009 com o Corvette, e conquistou pódios na classe GTE-Pro para a marca americana em 2014 e 2017.

Ele desceu para a classe GTE-Am nas 24 Horas de Le Mans deste ano, depois de deixar o time Corvette, terminando em sexto para a JMW Motorsport em um Ferrari 488 GTE Evo.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1: Cristiano da Matta revela APELIDO SECRETO de Rubens Barrichello no início de carreira na Europa