WEC - Farfus: Magnussen "conhece o sistema" e é bom para a BMW

Com Kevin Magnussen, a BMW garantiu um apoio forte para seu programa LMDh no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) e no Campeonato Americano IMSA SportsCar. O dinamarquês competirá com o BMW M Hybrid V8 a partir de 2025 após deixar a Fórmula 1.

O colega de marca Augusto Farfus vê Magnussen como um ativo importante para a empresa sediada em Munique.

O brasileiro, que atualmente só dirige o BMW M Hybrid V8 em corridas selecionadas, mas também está obtendo insights sobre o programa LMDh por meio de seu envolvimento com o LMGT3 no Campeonato Mundial de Endurance, lembra que Magnussen já estava ativo em corridas de protótipos durante sua pausa na F1 em 2021.

"Portanto, acho que temos um homem chegando que conhece um pouco o sistema", disse Farfus em uma entrevista ao Motorsport.com. E essa não é, de forma alguma, a única vantagem que Magnussen pode usar para apoiar o trabalho da equipe de Munique.

O sucesso da BMW é "apenas uma questão de tempo"

"Esperamos que ele possa trazer um pouco de seu conhecimento da F1 para o nosso programa", diz o ex-piloto do DTM com confiança.

"Ele tem velocidade e, quando está correndo, normalmente é muito forte. E acho que também é bom para a marca e para o campeonato quando alguém vem da F1".

A experiência de Magnussen pode ajudar a BMW, acredita Farfus Foto: Motorsport Images

Para a BMW, o apoio de Magnussen pode até ser útil no final das contas, porque, salvo algumas exceções, como o pódio do WEC em Fuji ou a vitória dupla na IMSA em Indianápolis, a equipe sediada em Munique foi pouco competitiva nos dois primeiros anos com o M Hybrid V8.

"Acho que é apenas uma questão de tempo", diz Farfus, que acredita que a BMW está lentamente voltando ao topo das corridas de protótipos após uma pausa de mais de 20 anos.

"Estamos em um campo muito forte e não temos muita experiência com LMP1 e carros elétricos híbridos".

A BMW-LMDh "está ganhando velocidade lentamente"

"Nossa experiência na Fórmula E também foi muito breve", diz o brasileiro, lembrando a incursão menos bem-sucedida na série de fórmula totalmente elétrica. Em suma, o M Hybrid V8 traz consigo uma série de inovações para a BMW. "Estamos, portanto, lutando para colocar tudo em funcionamento".

No entanto, a temporada 2024 do WEC já mostrou que a BMW pode melhorar continuamente.

"O carro está ficando cada vez mais rápido e melhor, então acho que em breve será forte", espera Farfus, também à luz do compromisso de Magnussen. "Mas definitivamente não é fácil".

Your browser does not support the audio element.

