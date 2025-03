O Automobile Club de l'Ouest anunciou os 62 carros inscritos para a 93ª edição das 24 Horas de Le Mans, que será disputada de 14 a 15 de junho. No total, há 21 Hipercarros, a categoria mais alta, com a adição da Wayne Taylor Racing como parte de uma equipe de quatro carros da Cadillac no principal evento do Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

Até o momento, são seis brasileiros inscritos para correr na principal etapa de endurance no mundo:

Felipe Drugovich , que correrá com o Cadillac Whelen #303 da Action Express na classe dos hipercarros;

, que correrá com o da na classe dos hipercarros; Felipe Nasr , que correrá com o Porsche 963 (H) #4 da Porshe Penske na classe dos hipercarros;

, que correrá com o da na classe dos hipercarros; Dudu Barrichello , que correrá com o Aston Martin Vantage AMR LMGT3 Evo #10 da Racing Spirit of Leman , pela classe LMGT3;

, que correrá com o da , pela classe LMGT3; Augusto Farfus , que correrá com o BMW M4 LMGT3 Evo #31 da The Bend WRT na classe LMGT3

, que correrá com o da na classe LMGT3 Daniel Schneider , que correrá com o Oreca 07-Gibson (Pro-Am) #23 da United Autosport na classe LMP2 ;

, que correrá com o da na classe ; E Daniel Serra, que correrá com a Ferrari 296 #57 da Kessel Racing na classe LMGT3;

O nome de Pietro Fittipaldi também é mencionado, mas na lista reserva, com o Oreca 07-Gibson #26 da Vector Sport na classe LMP2.

A Wayne Taylor Racing (quatro vezes vencedora das 24 Horas de Daytona, incluindo uma com Fernando Alonso em 2019) e a Action Express, parceiras da Cadillac no IMSA SportsCar Championship e equipe de Drugovich na prova, se juntarão às duas entradas da equipe britânica Jota no WEC, que substituiu a Chip Ganassi Racing como representante da marca General Motors na categoria.

Eles lutarão pela glória contra os 18 pilotos regulares do WEC e um terceiro Porsche 963 LMDh da equipe Penske de fábrica. Os 21 Hipercarros em 2025 estão abaixo dos 23 do ano passado, quando havia 19 para a temporada completa do WEC e quatro inscrições extras para Le Mans.

A redução no número de hipercarros inscritos resultou em um carro a mais na LMP2 (17) e na LMGT3 (24) em comparação com o ano passado. Os LMPs, todos ORECA-Gibson 07s, são dois a mais do que os 15 com os quais a ACO se comprometeu quando a classe desapareceu do calendário completo do WEC antes da temporada de 2024.

Nove equipes estão inscritas na subclasse Pro-Am, que exige um piloto bronze em vez de prata na formação. A categoria LMP2 inclui cinco participantes convidados que obtiveram sucesso na European e Asian Le Mans Series. E há três carros com convites automáticos na LMGT3.

Lista de inscritos nas 24 Horas de Le Mans de 2025

Descubra as equipes, carros, pilotos e números de cada uma das três categorias para as 24 Horas de Le Mans de 2025.

Categoria Hypercar - 21 inscrições para Le Mans 2025

#007 - Equipe Aston Martin Thor - Harry Tincknell/Tom Gamble/Ross Gunn - Aston Martin Valkyrie

#009 - Equipe Aston Martin Thor - Alex Riberas/Marco Sörensen/Roman De Angelis - Aston Martin Valkyrie

#4 - Porsche Penske Motorsport - Felipe Nasr/Nick Tandy/ a confirmar - Porsche 963 (H)

#5 - Porsche Penske Motorsport - Julien Andlauer/Michael Christensen/Mathieu Jaminet - Porsche 963 (H)

#6 - Porsche Penske Motorsport - Kevin Estre/Laurens Vanthoor/Matt Campbell - Porsche 963 (H)

#7 - Toyota Gazoo Racing - Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries - Toyota GR010 Hybrid (H)

#8 - Toyota Gazoo Racing - Sebastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa - Toyota GR010 Hybrid (H)

#12º - Cadillac Hertz Team Jota - Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens - Cadillac V-Series.R (H)

#15 - BMW M Team WRT - Dries Vanthoor/Raffaele Marciello/Kevin Magnussen - BMW M Hybrid V8 (H)

#20 - BMW M Team WRT - Rene Rast/Robin Frijns/Sheldon van der Linde - BMW M Hybrid V8 (H)

#35º - Alpine Endurance Team - Paul-Loup Chatin/Ferdinand Habsburg/Charles Milesi - Alpine A424 (H)

#36 - Equipe Alpine Endurance - Jules Gounon/Frederic Makowiecki/Mick Schumacher - Alpine A424 (H)

#38 - Cadillac Hertz Team Jota - Earl Bamber/Sebastien Bourdais/Jenson Button - Cadillac V-Series.R (H)

#50 - Ferrari AF Corse - Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen - Ferrari 499P (H)

#51 - Ferrari AF Corse - Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi - Ferrari 499P (H)

#83 - AF Corse - Robert Kubica/Yifei Ye/Philip Hanson - Ferrari 499P (H)

#93 - Peugeot TotalEnergies - Paul Di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Eric Vergne - Peugeot 9X8 (H)

#94 - Peugeot TotalEnergies - Loic Duval/Malthe Jakobsen/Stoffel Vandoorne - Peugeot 9X8 (H)

#99 - Proton Competition - Neel Jani/Nicolas Pino/Nicolas Varrone - Porsche 963 (H)

#101 - Cadillac WTR - Ricky Taylor/Jordan Taylor/Filipe Albuquerque - Cadillac V-Series.R (H)

#303 - Cadillac Whelen (Action Express Racing) - Jack Aitken/Felipe Drugovich/Frederik Vesti - Cadillac V-Series.R (H)

Categoria LMP2 - 17 inscrições para Le Mans 2025

#9 - Iron Lynx - Proton - Jonas Ried/ a ser confirmado/ a ser confirmado - Oreca 07-Gibson

#11 - Proton Competition - Giorgio Roda/ a confirmar/ a confirmar - Oreca 07-Gibson (Pro-Am)

#16º - RLR MSport - Michael Jensen/a confirmar/será confirmado - Oreca 07-Gibson (Pro-Am)

#18 - Idec Sport - Jamie Chadwick// a confirmar/ a confirmar - Oreca 07-Gibson

#22 - United Autosports - Renger van der Zande/ a confirmar/ a confirmar - Oreca 07-Gibson

#23 - United Autosports - Daniel Schneider/Oliver Jarvis/Ben Hanley - Oreca 07-Gibson (Pro-Am)

#24 - Nielsen Racing - Neveen Rao/Cem Bölükbasi/Colin Braun - Oreca 07-Gibson (Pro-Am)

#25 - Algarve Pro Racing - Matthias Kaiser/Lorenzo Fluxa/Theo Pourchaire - Oreca 07-Gibson

#28 - Idec Sport - Paul Lafargue/ a confirmar/ a confirmar - Oreca 07-Gibson

#29 - TDS Racing - Rodrigo Sales/ a confirmar/ a confirmar - Oreca 07-Gibson (Pro-Am)

#34 - Inter Europol Competition - Nicholas Boulle/Jean-Baptiste Simmenauer/Luca Ghiotto - Oreca 07-Gibson (Pro-Am)

#37 - CLX PureRxcing - Alexander Malichin/Tom Blomqvist/ a confirmar - Oreca 07-Gibson

#43 - Inter Europol Competition - Jakub Smiechowski/Tom Dillmann/Nick Yelloly - Oreca 07-Gibson

#45 - Algarve Pro Racing - George Kurtz/Nick Catsburg/Alexander Quinn - Oreca 07-Gibson (Pro-Am)

#48 - VDS Panis Racing - Oliver Gray/ a ser confirmado/ a ser confirmado - Oreca 07-Gibson

#155 - AF Corse - Francois Perrodo/ a confirmar/ a confirmar - Oreca 07-Gibson (Pro-Am)

#199 - AO by TF - P.J. Hyett/Dane Cameron/ a confirmar - Oreca 07-Gibson (Pro-Am)

Categoria LMGT3 - 24 inscrições para Le Mans 2025

#10 - Racing Spirit of Leman - Derek DeBoer/Eduardo Barrichello/Valentin Hasse Clot - Aston Martin Vantage AMR LMGT3 Evo

#13º - AWA Racing - Orey Fidani/Lars Kern/Matthew Bell - Corvette Z06 LMGT3.R

#21 - Vista AF Corse - Francois Heriau/Simon Mann/Alessio Rovera - Ferrari 296 LMGT3.R

#27 - Equipe Heart of Racing - Ian James/Zacharie Robichon/Mattia Drudi - Aston Martin Vantage AMR LMGT3 Evo

#31º - Equipe The Bend WRT - Yasser Shahin/Timur Boguslawski/Augusto Farfus - BMW M4 LMGT3 Evo

#33 - TF Sport - Ben Keating/Jonny Edgar/Daniel Juncadella - Corvette Z06 LMGT3.R

#46 - Equipe WRT - Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Kelvin van der Linde - BMW M4 LMGT3 Evo

#54 - Vista AF Corse - Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Davide Rigon - Ferrari 296 LMGT3

#57 - Kessel Racing - Takeshi Kimura/Daniel Serra/To Be Confirmed - Ferrari 296 LMGT3

#59 - United Autosports - James Cottingham/Sébastien Baud/Gregoire Saucy - McLaren 720S LMGT3 Evo

#60 - Iron Lynx - Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Matteo Cairoli - Mercedes-AMG LMGT3 Evo

#61 - Iron Lynx - Christian Ried/Lin Hodenius/Maxime Martin - Mercedes-AMG LMGT3

#63 - Iron Lynx - Stephen Grove/Brenton Grove/Luca Stolz - Mercedes-AMG LMGT3

#77 - Proton Competition - Bernardo Sousa/Ben Tuck/Benjamin Barker - Ford Mustang LMGT3

#78 - Equipe Akkodis ASP - Arnold Robin/Finn Gehrsitz/Ben Barnicoat - Lexus RC F LMGT3

#81 - TF Sport - Tom van Rompuy/Rui Andrade/Charlie Eastwood - Corvette Z06 LMGT3

#85 - Iron Dames - Celia Martin/Rahel Frey/Michelle Gatting - Porsche 911 GT3 R LMGT3

#87 - Equipe Akkodis ASP - Petru Umbrarescu/Clemens Schmid/Jose Maria Lopez - Lexus RC F LMGT3

#88 - Proton Competition - Stefano Gattuso/Giammarco Levorato/Dennis Olsen - Ford Mustang LMGT3

#90 - Manthey - Antares Au/Loek Hartog/Klaus Bachler - Porsche 911 GT3 R LMGT3

#92 - Manthey 1st Phorm - Ryan Hardwick/Riccardo Pera/Richard Lietz - Porsche 911 GT3 R LMGT3

#95 - United Autosports - Darren Leung/Sean Gelael/Marino Sato - McLaren 720S LMGT3 Evo

#150 - Richard Mille AF Corse - Custodio Toledo/Liloux Wadoux/Riccardo Agostini - Ferrari 296 LMGT3

#193 - Ziggo Sport Tempesta - Jonathan Hui/Christopher Froggatt/Edward Cheever III - Ferrari 296 LMGT3

Lista de reserva para as 24 Horas de Le Mans de 2025

1. #44 - Proton Competition - Tristan Vautier/ a ser confirmado/ a ser confirmado - Porsche 963 (Hypercar - H)

2. #86 - GR Racing - Michael Wainwright/ a confirmar/ a confirmar - Ferrari 296 LMGT3 (LMGT3)

3. #3 - DKR Engineering - Alexander Mattschull/a confirmar/será confirmado - Oreca 07-Gibson (LMP2 - Pro-Am)

4. #30 - Duqueine Team - Mark Patterson/ a confirmar/ a confirmar - Oreca 07-Gibson (LMP2 - Pro-Am)

5. #66 - JMW Motorsport - Scott Noble/Jason Hart/a confirmar - Ferrari 296 LMGT3 (LMGT3)

6. #26 - Vector Sport - Ryan Cullen/Wladilaw Lomko/Pietro Fittipaldi - Oreca 07-Gibson (LMP2)

