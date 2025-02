A Ford retornará às 24 Horas de Le Mans para lutar pela vitória geral como parte de uma campanha do Campeonato Mundial de Endurance, WEC, com um protótipo LMDh em 2027.

A gigante norte-americana anunciou que tentará repetir seus triunfos no campeonato francês de 1966 a 69 com o Ford MkII, MkIV e o GT40, no que será seu primeiro ataque de fábrica desde o carro C100 do Grupo C em 1982.

Sua entrada na classe Hypercar do WEC foi revelada por Bill Ford, presidente executivo da Ford Motor Company, na noite de quinta-feira, como parte de um evento de lançamento do automobilismo em Charlotte, Carolina do Norte.

O bisneto do fundador da empresa, Henry Ford, fez referência aos sucessos da marca na década de 1960, bem como ao seu triunfo na GTE Pro em 2016 com o Ford GT no 50º aniversário de sua primeira vitória absoluta no anúncio.

"Não há pista ou corrida que signifique mais para a nossa história do que Le Mans", disse ele.

"Foi lá que enfrentamos a Ferrari e vencemos na década de 1960 e foi lá que voltamos 50 anos depois e chocamos o mundo e vencemos a Ferrari novamente".

"Estou entusiasmado por estarmos voltando a Le Mans e competindo no mais alto nível das corridas de resistência".

"Estamos prontos para desafiar o mundo mais uma vez e vamos com tudo! Quando corremos, corremos para vencer".

Manfred Winkelhock / Klaus Niedzwiedz, Ford, Ford C100.

O programa LMDh aumentará a representação da Ford no WEC, no qual ela já está competindo na LMGT3 com um Mustang GT3s pilotados pela equipe Proton Competition. Ele também expandirá sua presença no mais alto nível do automobilismo.

A entrada da Ford na categoria Hypercar ocorre um ano após seu retorno à Fórmula 1, em parceria com a Red Bull, o que significa que a Blue Oval estará representada na categoria principal de quatro campeonatos mundiais da FIA a partir de 2017.

Os projetos de LMDh e F1 se juntam ao seu compromisso de longa data no Campeonato Mundial de Rally com a M-Sport e no Campeonato Mundial de Rally-Raid, ao qual se juntou este ano com a organização britânica.

A Ford não anunciou detalhes de sua entrada na Le Mans, exceto que será com um LMDh em vez de um Le Mans Hypercar e que será um esforço de fábrica completo gerenciado pela Ford Performance, sua divisão de alto desempenho e automobilismo.

Não foi feita nenhuma menção ao IMSA SportsCar Championship, para o qual o LMDh será elegível na classe GTP.

Um porta-voz da Ford Performance explicou que o anúncio do WEC permitiu que a empresa enfatizasse seu retorno a Le Mans como candidata à vitória absoluta. No entanto, é de se esperar que a Ford entre para o grid da IMSA GTP com seu novo LMDh.

A Ford tem um histórico mais recente de competir por honras absolutas com máquinas protótipo na América do Norte do que na Europa ou em nível mundial. Ela foi vencedora de corridas no Campeonato IMSA GT com seu Ford Mustang GTP com motor dianteiro durante a primeira metade da década de 1980, antes de substituir o carro pelo Probe GTP mais convencional de 1985-86.

A Ford entrou na categoria Grand-Am Daytona Prototype em 2014 como fornecedora de motores com o EcoBoost twin-turbo V6 desenvolvido pela Roush/Yates, vencendo as 24 Horas de Daytona com o motor em um Riley dirigido pela Chip Ganassi Racing no ano seguinte.

O chefe da IMSA, John Doonan, fez alusão à entrada da Ford nas fileiras da série em um breve discurso à mídia antes do enduro de Daytona no último fim de semana.

Não foi mencionado com qual dos fornecedores de chassi licenciados da LMDh a empresa trabalhará, a identidade da equipe com a qual fará parceria ou os pilotos.

A Multimatic Motorsports seria a parceira de chassi óbvia, dado seu relacionamento de longa data com a Ford: ela desenvolveu as versões de estrada e de corrida do GT e o carro GT3 atual é o mais recente na longa linha de Mustangs de corrida que ela projetou e construiu.

#44 Proton Competition Ford Mustang LMGT3: Christian Ried, Ben Tuck, Christopher Mies Foto de: Shameem Fahath

A organização sediada no Canadá é a parceira de chassis da Porsche no projeto 963 LMDh e não está claro se esse relacionamento permite que ela trabalhe com outra marca.

A declaração da Ford sobre seu retorno ao topo das corridas de carros esportivos afirmou que mais detalhes serão compartilhados posteriormente.

O organizador de Le Mans, o Automobile Club de l'Ouest, e o WEC receberam bem as notícias da Ford, o que significa que, a partir de 2027, haverá um mínimo de 10 fabricantes no Hypercar, presumindo-se que todos os participantes existentes permaneçam.

O chefe do WEC, Frederic Lequien, disse: "A Ford é sinônimo de sucesso dentro e fora das pistas há décadas, e estamos muito satisfeitos que a empresa tenha escolhido o WEC para seu mais recente desafio".

McLaren também visa categoria

Há algum tempo, a McLaren e a Ford estavam trabalhando juntas para retornar à categoria de hipercarros, mas um desentendimento fez com que as duas equipes tomassem rumos diferentes.

Segundo informações do The Race, a McLaren queria um V6 biturbo, enquanto a Ford preferia um V8. Com aspirações diferentes, os planos se separaram e cada empresa tem um objetivo diferente para 2027.

O título da F1 pode ter impulsionado a equipe a apostar na classe de hipercarros, mas um anúncio oficial ainda não foi feito. No entanto, a equipe optou pelos regulamentos LMDh e deve recorrer à Dallara.

