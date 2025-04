Foi dada a largada! Neste sábado (05) tivemos o pontapé inicial da temporada 2025 da Mitsubishi Cup, maior categoria de rali de velocidade monomarca do Brasil, com a primeira etapa em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

A categoria, com mais de 25 anos de história no automobilismo brasileiro e com grandes nome do off-road nacional, tem suas regras únicas para garantir os desafios das pistas espalhadas pelo país. Entenda como funciona cada etapa da Mitsubishi Cup:

Fundada pela Mitsubishi Motors, a Mitsubishi Cup tem entre seus objetivos fornecer um primeiro contato com a vida off-road para pilotos e navegadores, sendo uma categoria que se destaca no cenário nacional e internacional pela grande participação feminina. Para além disso, a Cup também funciona como um grande laboratório para os carros de rua da marca japonesa.

As etapas têm dois dias de duração. Na sexta-feira, os pilotos e navegadores fazem testes para ajustarem seus carros em um circuito alternativo, de cinco quilômetros de extensão. Além disso, para garantir a competitividade, nenhuma das pistas é revelada antecipadamente, com os competidores conhecendo o traçado real da disputa apenas no dia de provas.

Na etapa de Ribeirão Preto, neste fim de semana, o circuito tem uma extensão de 30 quilômetros. Cada uma das das duplas completa três voltas ao longo dos circuitos off-road, com pontos para cada uma dessas voltas. O resultado final da etapa é o somatório da pontuação adquirida em nessas voltas, definindo o grande vencedor.

Neste ano, o grid será composto por 5 categorias divididos entre três modelos da marca japonesa: L200 Triton Sport R, L200 Triton RS, L200 Triton ER, Outlander Sport R e Eclipse Cross R.

Junto da abertura em Ribeirão Preto, serão sete etapas daqui até o fim de novembro, com a categoria passando por cidades como Canitar, Pirassununga, Ponta Grossa, São João da Boa Vista, e Mogi Guaçu.

Todos os detalhes da Mitsubishi Cup de 2025 você acompanha no Motorsport.com e na Motorsport.tv Brasil!

