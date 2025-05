A Moto2 encerrou sua sexta-feira em Le Mans com um segundo treino livre caótico, marcado por diversas quedas e até mesmo a intervenção da bandeira vermelha. E em um final movimentadíssimo, Manuel González foi o mais rápido, enquanto o brasileiro Diogo Moreira voou. Mesmo estando preso pelo tráfego, o piloto da moto #10 brilhou no fim, saltando de 18º pazra 2º após o fim da regressiva.

A sessão, que definiu os grupos de classificação, teve um início movimentado, mas sua segunda metade foi marcada por diversas quedas, como as de Deniz Oncu, Alonso López e David Alonso. Mas a principal foi a de Alex Escrig, causando uma rápida bandeira vermelha com cinco minutos ainda no relógio.

No final, Manuel González foi o mais rápido com um tempo de 01min34s744. Diogo Moreira, que estava fora da zona de 14 pilotos classificados diretamente para o Q2 no fim da regressiva, voou, mesmo estando no meio do tráfego, e subiu de 18º para segundo com uma volta em 01min35s079. Filip Salac foi o terceiro, à frente de Jake Dixon, que se manteve em quarto apesar de uma queda no fim. Celestino Vietti completou o top 5.

A Moto2 volta à pista de Le Mans no sábado para mais duas sessões. O dia começa às 04h25 com o terceiro treino livre, antes da classificação, às 08h45, ambas com transmissão da ESPN e do Disney+. E no Motorsport.com você acompanha a melhor cobertura da principal categoria do motociclismo mundial!

Pos PILOTO # Motor VOLTAS MELHOR VOLTA DIFERENÇA Km/H 1 M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex 20 1'34.744 168.783 2 D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 21 +0.335 1'35.079 0.335 168.188 3 F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Boscoscuro B-21 10 +0.383 1'35.127 0.048 168.103 4 J. Dixon Elf Marc VDS Racing Team 96 Boscoscuro B-21 19 +0.445 1'35.189 0.062 167.994 5 C. Vietti Ramus Beta Tools SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-21 19 +0.547 1'35.291 0.102 167.814 6 J. Navarro KLINT Forward Factory Team 9 Forward F2 13 +0.555 1'35.299 0.008 167.800 7 S. García QJMOTOR - FRINSA - MSI 3 Boscoscuro B-21 19 +0.559 1'35.303 0.004 167.793 8 A. López Beta Tools SpeedRS Team 21 Boscoscuro B-21 19 +0.597 1'35.341 0.038 167.726 9 A. Arenas ITALJET Gresini Moto2 75 Kalex 18 +0.608 1'35.352 0.011 167.707 10 T. Arbolino BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 14 Boscoscuro B-21 17 +0.657 1'35.401 0.049 167.620

