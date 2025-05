MotoGP: Marc Márquez lidera TL1 calmo em Le Mans

Marc Márquez completou 23 voltas no TL1 do GP da França de MotoGP nesta sexta-feira (9) em Le Mans. O espanhol foi o mais rápido no início das sessões, seguido por Brad Binder e Álex Márquez, que fecharam o top 3. A pista estava levemente suja por conta da chuva que caiu durante a noite.

Márquez estabeleceu o tempo mais rápido de 1min31s263 no início da segunda metade da sessão e não só não saiu do ritmo, como também melhorou seu tempo várias vezes, baixando para 1min31s099 na 14ª volta, 1min31s000 na 20ª volta e, com a sessão chegando ao fim, 1min30s764 com 21 voltas no pneu traseiro médio e dianteiro macio.

Com o cronômetro zerado, Brad Binder colocou sua KTM em segundo lugar na tabela de tempos com 1min31s340, mais de meio segundo atrás de Marc, com Álex Márquez em terceiro, mais de seis décimos abaixo do ritmo. Pecco Bagnaia, que completou 21 voltas, terminou em quarto lugar, 0s633 abaixo do ritmo.

O quarto colocado foi o estreante japonês Ai Ogura, que fez uma última volta rápida, ultrapassando o ídolo local Fabio Quartararo, que havia subido para a quarta posição antes de perder posições. Franco Morbidelli foi o sétimo colocado, à frente do também francês Johann Zarco.

Fermin Aldeguer novamente alcançou seu objetivo de terminar entre os dez primeiros com o nono tempo, superando a KTM de Maverick Viñales em décimo.

Pedro Acosta, que não teve problemas com um braço operado devido à síndrome compartimental, terminou em 11º, com Joan Mir e sua Honda em 14º. Alex Rins, que sofreu um acidente aparentemente sem consequências, terminou em 17º e Raul Fernandez, que também sofreu um acidente, terminou em 20º. O ressurgimento de Miguel Oliveira na Pramac Yamaha foi o 21º.

Classificação FP1 da MotoGP para o Grande Prêmio da França:

