O piloto da LCR Honda, Johann Zarco, revelou abertamente nesta quinta-feira pré-GP da França que negocia com a marca japonesa uma vaga para a temporada 2026 da MotoGP, o que coloca em xeque o futuro de Luca Marini na equipe oficial.

Embora o francês não tenha usado diretamente o nome de Marini em uma entrevista com a Dorna antes da corrida em em Le Mans, neste fim de semana, é de conhecimento público que o contrato do italiano termina no final deste ano. O outro piloto da Honda, Joan Mir, tem contrato até o final de 2026.

Depois de um início impressionante em 2025 a bordo da satélite LCR Honda, Zarco foi mais direto do que nunca sobre seu desejo de mudar de equipe - e também deu fortes dicas sobre a direção que as negociações estão tomando.

"As conversas com a Honda são muito, muito positivas", disse o piloto de 34 anos. "Mas [ser] tão claro com Lucio [Cecchinello, seu atual chefe na LCR] é muito bom... [poder] falar com ele e ser 100% honesto. Ele sabe que a chance de subir para a equipe de fábrica é importante para um piloto; para a carreira também".

Apesar de pilotar uma RC213V independente, Zarco tem sido o líder de fato do ressurgimento da Honda sob o comando do novo diretor técnico Romano Albesiano em 2025. Seus 43 pontos o colocam em sétimo no Mundial. Ele tem 11 a mais do que o consistente Marini e 32 a mais do que o propenso a acidentes Mir. Seus destaques até agora foram a classificação na primeira fila do GP da Argentina em março e o quarto lugar no GP do Catar do mês passado.

"Como um piloto rápido [em uma] Honda, pode ser interessante se tornar o piloto número um e eu gostaria de dar esse passo", continuou Zarco, cuja única vitória foi na Austrália em 2023. "Então, estamos realmente conversando e tentando entender o que pode ser o melhor. Sei que estou me sentindo muito bem aqui [na LCR] e que tenho total apoio da Honda também".

"Mas precisamos avaliar se esse assento de prestígio na equipe de fábrica é o que eu preciso. É algo que eu quero... mas também [temos que] ver como [isso funcionaria] para Lucio. É muito bom ter essa liberdade de expressão entre Lucio, a Honda e eu."

Embora haja uma estreita cooperação entre a equipe Honda de fábrica e a LCR, a hierarquia foi exposta antes do fim de semana de Le Mans. A oficial testou um motor atualizado logo após a última corrida em Jerez e planeja usá-lo neste fim de semana, mas ele não estará disponível para Zarco correr diante de sua torcida.

"Eu ainda não pude testar o novo motor porque a equipe da fábrica estava trabalhando nele e nós tínhamos outras coisas para fazer com a LCR", disse ele. "A equipe oficial gostou muito do motor, e acho que é por isso que eles vão continuar a desenvolvê-lo neste fim de semana. Mas temos [outras melhorias] suficientes para ter um bom desempenho".

Mesmo com as especulações sobre a ida de Zarco à equipe oficial crescendo, um calmo Marini disse à imprensa italiana nesta quinta-feira que também está negociando com a Honda, ainda nos primeiros dias de conversas. Mas, as negociações podem incluir uma possível troca de vagas com Zarco.

O companheiro de Zarco na LCR Honda, Somkiat Chantra, que vive uma temporada de estreia desafiadora na categoria rainha, não correrá neste fim de semana, enquanto se recupera de uma operação no braço para tratamento de síndrome compartimental.

