Manuel González, da equipe Intact, foi o mais rápido do segundo treino livre da etapa da Espanha da Moto2, com tempo de 1min40s142. O brasileiro da Italtrans, Diogo Moreira, foi o 14º da sessão, cravando 1min41s082.

Barry Baltus, da Fantic Racing (1min40s480), e Deniz Oncu, da Red Bull KTM Ajo (1min40s629), completaram o top três da sessão.

Como foi?

A sessão espanhola começou com uma algumas voltas de reconhecimento e com trocas de tempos entre Barry Baltus, que se manteve na liderança da Q2 com 1min40s661, e Manuel González. Diogo Moreira, em suas primeiras tentativas, conseguiu ser o sétimo mais rápido, com 1min41s186.

Faltando 24 minutos para o fim da sessão, Filip Salac, da ELF Marc VDS, caiu na curva 1, deslizando para a brita. Ele ficou bem.

Os pilotos acumularam voltas na pistas espanhola, mas sem melhorar os tempos de forma significativa, com Baltus, Gonzáles e Senna Agius se mantendo no top 3.

Faltando 12 minutos para o fim, Celestino Vietti, da SpeedRS, quase caiu também na primeira curva, mas conseguiu se equilibrar e evitar o acidente.

Faltando nove minutos no relógio, Senna Agius, da equipe Intact, conseguiu superar Baltus e González e ficar na liderança da sessão, marcando tempo de 1min40s629. Mas, logo em seguida, Deniz Oncu, da KTM Ajo, conseguiu superar o australiano por apenas dois milésimos.

Apesar disso, González e Baltus melhoraram os tempos e o espanhol fez o melhor tempo, 1min40s142. O brasileiro Diogo Moreira terminou em 14º, com tempo de 1min41s082.

Tabela em instantes.

