Na Honda, Marc Márquez conquistou o título de 2019 superando seus rivais, sua melhor temporada e seu sexto título de MotoGP. No ano seguinte, o espanhol chegou ao GP da Espanha como favorito, mas uma queda o levou ao último lugar e, a partir daí, começou com uma corrida de recuperação. No entanto, ele saiu da pista na curva 5, onde o pneu da moto quebrou seu braço, lesão que durou por quatro anos.

Depois de deixar a Honda e passar um ano na Gresini com uma moto do ano anterior, Márquez foi para a equipe de fábrica da Ducati e voltou a ser competitivo, com três vitórias em quatro corridas e todas as poles e sprints.

Nesta quinta-feira, antes do GP da Espanha, perguntaram novamente se ele achava que era melhor do que o Márquez de cinco anos atrás.

"Não, em 2020, neste GP, meu nível era ótimo, as sensações que tive naquele momento em termos de condição física e tudo mais foram incríveis", disse o catalão. "Neste momento, me sinto diferente, acho que estou indo rápido, mas ainda é difícil entender onde está o limite. Com aquela motocicleta, depois de quase dez anos, eu sabia onde estava o limite, o que poderia melhorar e onde atacar. Com a moto atual, ainda estou descobrindo algumas áreas que introduzi um pouco no Catar e tentando melhorar nas curvas à direita. Aqui, tentarei continuar melhorando porque acho que temos margem nesse sentido".

"Agora estou diferente, melhor ou pior, não sabemos, não me atrevo a dizer", acrescentou.

"É claro que, para os fãs espanhóis, é um GP especial, mas, no fim das contas, é apenas mais uma corrida, apesar de estar com ingressos esgotados. Felizmente, tenho experiência para administrar toda essa situação e tentaremos organizar bem o fim de semana para ter um bom desempenho na pista. Às vezes os horários são muito apertados e é difícil controlar a situação", referindo-se aos fãs e aos compromissos."

"Vamos para um circuito completamente diferente. Menor, mais estreito, que precisa de outro piloto, e Pecco Bagnaia venceu aqui nos últimos três anos, então ele será um candidato com certeza", disse sobre seu companheiro de equipe.

A grande diferença entre o ano passado e este ano é provavelmente a motocicleta, a GP 2025.

"A diferença que sinto da 23 para a 24, ou 24.5, é muito grande. O que preciso para a minha pilotagem, que é a entrada em curvas, com a 23 eu me sentia muito limitado, agora me sinto ótimo, ela me dá a confiança que preciso. Parece que você pode forçar cada vez mais, não consegue ver onde está o limite. Com a 23, caí com pneus novos e no ataque de tempo achei difícil e sofri muito. Estou interessado em entender esta moto e ver como ela funciona em circuitos diferentes como Jerez, onde tudo é menor, mais estreito."

A Ducati agora tem 21 vitórias e está a apenas uma de igualar o recorde histórico da Honda de 22 vitórias consecutivas e Marc acredita que eles podem até mesmo fazer uma casa cheia.

"Sim, podemos vencer todas as corridas do ano. A Ducati tem a melhor moto do grid e está vencendo em todas as condições, mas no Catar vimos que a KTM estava lá, com Maverick [Viñales], então vamos ver se podemos fazer isso. Seria muito importante para a Ducati igualar o recorde da Honda", admitiu.

Marc foi questionado sobre seu relacionamento com Alex Márquez e se, em algum momento do ano, pode haver faíscas.

"Somos irmãos e nos ajudamos mutuamente - quero o melhor para ele e espero que ele queira o melhor para mim. Se nos ajudarmos mutuamente, seremos mais fortes. O que Alex está fazendo é incrível, eu honestamente esperava que meu principal rival em 2025 fosse Pecco e não sei o que Alex vai conseguir, mas ele está lutando. O que está conseguindo com a moto de 2024 é incrível, ele está sendo o piloto mais rápido da Ducati em muitas curvas, é algo incrível e estou muito orgulhoso", explicou.

Com a melhor motocicleta e nenhum fabricante forte, Márquez foi questionado sobre a sensação de vencer com a Ducati e com a Honda.

"A satisfação é a mesma. É claro que, quando eu estava na Honda, lutava contra outras fábricas, agora estou disputando contra pilotos com a mesma moto. Podemos ver os dados uns dos outros, é diferente. Mas quando pilotava a Honda, estava lutando com a motocicleta, agora posso pilotar de forma mais suave, mais fina e isso me deixa mais relaxado."

Na segunda-feira, os pilotos da MotoGP farão um teste oficial.

"Sabemos que no Catar introduzimos um elemento e eles estão mudando alguns detalhes. Como equipe estamos trabalhando para melhorar a moto, não podemos dormir. Não importa o quão competitivo somos, os rivais virão. Os engenheiros sempre querem mais e, quando há um problema, eles tentam consertá-lo o mais rápido possível".

"Quando cheguei à MotoGP, tive o melhor professor, Dani [Pedrosa], que me ensinou a pilotar e meu estilo era semelhante ou eu tentava imitá-lo. Agora, aos 32 anos, tenho meu estilo e Pecco está fazendo coisas diferentes de mim, usando elementos de forma diferente. No final, a luta com o companheiro de equipe é apenas mais uma moto quando se está na pista, tentando dar o máximo, assim como quando luto com Alex. O objetivo, no final das contas, é ganhar o título na cor vermelha".

