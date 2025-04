MotoGP: Jorge Martín retornará à Espanha em voo médico do Catar

Jorge Martín passou os últimos 11 dias em Doha depois do pneumotórax que sofreu após a queda no GP do Catar de MotoGP. O atual campeão mundial havia completado 13 voltas quando caiu e, infelizmente, ficou caído no meio da pista, vulnerável ao grupo de pilotos que vinha logo atrás.

Fabio Di Giannantonio não conseguiu evitá-lo e o atingiu violentamente com sua Ducati, fazendo com que Martín sofresse um pneumotórax no pulmão direito e 11 fraturas nas costelas. O piloto da Aprilia foi levado às pressas para o Hamad General Hospital, onde os médicos se concentraram em restaurar a função pulmonar normal e aliviar a dor intensa em sua caixa torácica.

No último domingo, apenas uma semana após o acidente, Martín recebeu alta hospitalar e está hospedado em um hotel em Doha enquanto aguarda autorização para deixar o Catar. Nesta quinta-feira, antes do GP da Espanha, o CEO da Aprilia, Massimo Rivola, confirmou que o retorno de Martín para casa é iminente.

"A primeira boa notícia é que Jorge recebeu alta do hospital no último domingo. A segunda é que, no sábado, ele estará voando para Madri em um voo médico", anunciou Rivola. "Embora ele tenha sido acompanhado o tempo todo por seu pai e seu parceiro, voltar para casa certamente o ajudará emocionalmente."

Jorge Martin, Equipe Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Em Madri, Jorge passará por uma avaliação médica completa e, a partir daí, começaremos a avaliar seu cronograma de recuperação, que não podemos determinar no momento."

Para Martín, essa lesão é apenas a última de uma série de contratempos. O espanhol sofreu um acidente logo no primeiro dia dos testes de 2025 em Sepang, em 5 de fevereiro. Esse acidente dramático resultou em uma lesão grave na mão direita, o que efetivamente encerrou sua pré-temporada.

Semanas depois, durante os preparativos para a abertura da temporada em Buriram, sofreu outro acidente, dessa vez enquanto treinava em uma supermoto, e machucou gravemente a mão esquerda. Por causa desse ocorrido, foi obrigado a perder as três primeiras rodadas: Tailândia, Argentina e Austin.

Em uma recuperação que progrediu mais rápido do que o esperado inicialmente, o piloto da Aprilia retornou no Catar. Embora ainda não haja informações oficiais sobre seu período de lesão, é improvável que o tempo que Martín ficará fora das pistas seja inferior a dois meses. Dada a série de lesões que sofreu, ele provavelmente evitará voltar antes de estar totalmente recuperado.

Devido a duração e a importância da ausência de Martín, alguns acreditam que a Aprilia deve considerar a contratação de um substituto que possa oferecer um desempenho mais competitivo do que Lorenzo Savadori, piloto de testes da marca e que vem o substituindo na RS-GP. No entanto, isso não faz parte do plano de Rivola.

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Foto de: Aprilia Racing

"Quando surge um problema, você tem que transformá-lo em uma oportunidade e, com Savadori, agora temos a chance de acelerar o desenvolvimento da moto", explicou o italiano.

Depois de sofrer três grandes golpes, a questão mais urgente é se Martín terá mais dificuldades com a recuperação psicológica. Vale a pena observar que ele mal teve a chance de exibir a placa nº 1 como atual campeão da MotoGP - e quase todas as vezes que subiu na moto este ano, acabou no chão.

"Um piloto com o coração, a energia e a coragem de Martín me deixa otimista nesse sentido", concluiu Rivola.

