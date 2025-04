MotoGP: Álex Márquez supera Marc e lidera TL1 em Jerez

Faltando pouco menos de 20 minutos para o fim do TL1 do GP da Espanha de MotoGP, Álex Márquez perdeu o controle da moto durante a frenagem na curva 1 em Jerez. Contudo, mesmo com a queda, o mais novo dos irmãos Márquez se levantou imediatamente, voltou para o box, retornou à pista e baixou o tempo para 1m36s831, restando sete minutos para o fim, cravando uma marca que ninguém conseguiu superar.

Logo atrás de Álex estava Marc. O piloto da Ducati precisou de quase meia hora para fazer o primeiro tempo. Um problema com o visor da moto o levou de volta ao box - protagonizando um momento curioso: o espanhol saiu cerca de 25 metros de sua garagem e parou a moto bem em frente à Gresini, onde correu no ano passado.

Depois que o problema foi resolvido, Marc voltou à pista e fez a melhor marca até aquele momento (1m37s188), uma volta que acabou lhe rendendo o segundo melhor tempo.

Marc Marquez, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Em terceiro ficou Fabio Quartararo, que não está mais surpreendendo com a Yamaha e que continua nas primeiras posições, esperando conseguir manter esse ritmo durante toda a corrida. Atrás do francês terminou Maverick Viñales, já instalado como o piloto mais rápido da KTM, superando a Honda de Joan Mir, que estabeleceu o quinto tempo, à frente de Jack Miller.

Pecco Bagnaia terminou em sétimo, a 0s7 de Álex, com Johann Zarco em oitavo. Álex Rins completou o top 10 da sessão junto com Franco Morbidelli.

Aleix Espargaró, fazendo seu retorno depois de se aposentar no ano passado, com uma estreia como wild card para a Honda HRC, terminou em 11º, enquanto Pedro Acosta não conseguiu fazer uma boa volta durante toda a sessão e terminou com o 19º tempo no grid de 23 pilotos, muito atrás de Viñales.

Resultado Treino Livre 1

