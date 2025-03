A Moto2 fechou a sexta-feira no Circuito das Américas com o segundo treino livre válido pela terceira etapa da temporada 2025. Em uma sessão marcada pela pista secando a cada volta, Diogo Moreira acabou apenas na 20ª posição, tendo que disputar o Q1 da classificação deste sábado.

Com a condição da pista mudando constantemente, a sessão foi marcada por diversas quedas ao longo de toda a regressiva. Jake Dixon foi o mais rápido, com um tempo de 02min18s501, botando mais de seis décimos no segundo colocado, Tony Arbolino.

Alonso López foi o terceiro colocado, a 0s914, com Daniel Holgado em quarto, a 1s428, e Celestino Vietti fechou o top 5, ficando a mais de 1s5 da melhor marca.

Já Diogo Moreira chegou a figurar entre os 14 que avançam diretamente para o Q2, mas o brasileiro não conseguiu melhorar seu tempo nos minutos finais e, com isso, acabou caindo na classificação, terminando apenas em 20º. Com isso, o piloto da Italtrans terá que disputar o Q1 no sábado, buscando as vagas da repescagem na briga pela pole position.

A Moto2 realiza duas sessões no sábado em Austin. A primeira é o terceiro treino livre, às 11h25, seguido da classificação, às 15h45. Ambas as sessões contam com transmissão da ESPN e do Disney+.

