Moto3: Ortolá supera problemas iniciais e vence em Austin; Moreira é 4º e assume ponta do Mundial

O espanhol Iván Ortolá venceu neste domingo sua primeira corrida no Mundial de Moto3. Ortolá teve problemas no começo da corrida, se recuperou e levou o trunfo para casa. O brasileiro Diogo Moreira chegou a liderar, mas não conseguiu segurar uma vaga no pódio.

Na primeira volta, Moreira conseguiu liderar a corrida, mas foi superado logo depois por Sasaki, enquanto Ortolá se recuperava no meio do pelotão. Já na reta final, o espanhol conseguiu superar o brasileiro e pegar a terceira colocação.

Restando quatro voltas para o fim, Ortolá deu o 'bote' em Masià e Sasaki. Moreira não desistiu e entrou na briga novamente pela liderança, contudo, apenas algumas curvas depois ele escorregou e o espanhol se firmou no P1. Ao fim, Diogo Moreira ficou apenas 0.009 milésimos do pódio.

Mesmo tendo o pior resultado do ano, o brasileiro igualou sua pontuação com Daniel Holgado e agora dividem a liderança do campeonato mundial com 49 pontos ambos.

Resultados do GP das Américas 2023 de Moto3

Cla Piloto Moto Voltas Tempo Diferença Intervalo Pontos 1 Ivan Ortola KTM 14 32'01.062 25 2 Jaume Masia Honda 14 32'01.519 0.457 0.457 20 3 Xavier Artigas CF MOTO 14 32'01.620 0.558 0.101 16 4 Diogo Moreira KTM 14 32'01.629 0.567 0.009 13 5 Daniel Holgado KTM 14 32'01.719 0.657 0.090 11 6 Deniz Öncü KTM 14 32'10.555 9.493 8.836 10 7 David Salvador KTM 14 32'10.609 9.547 0.054 9 8 David Alonso GASGAS 14 32'10.725 9.663 0.116 8 9 Ryusei Yamanaka GASGAS 14 32'11.037 9.975 0.312 7 10 Jose Antonio KTM 14 32'11.147 10.085 0.110 6

Classificação Mundial de Moto3

Eric Granado projeta temporada 2023 da MotoGP

