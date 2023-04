MotoGP: Bagnaia supera Márquez e crava pole no GP das Américas

Carregar reprodutor de áudio

O GP das Américas de 2023 tem seu pole position: o atual campeão da MotoGP, Francesco Bagnaia. Com isso, o piloto da Ducati larga na primeira colocação tanto na corrida sprint deste sábado quanto na prova principal no domingo.

Com o tempo de 2:01.892s, novo recorde da pista, o italiano conquistou sua primeira pole da temporada após brigar com Alex Márquez no Q2. Alex Rins e Luca Marini completam a primeira fila na etapa do Texas.

Q1

Participaram do Q1: Marco Bezzechi, Joan Mir, Takaaki Nakagami, Johann Zarco, Miguel Oliveira, Fraco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez, Augusto Fernandez, Stefan Bradl, Michele Pirro e Joanas Folger.

Com 10 min na regressiva, Folger foi ao chão na curva 11 causando uma rápida bandeira amarela. Na primeira tentativa de voltas lançadas, os melhores tempos se alternaram bastante, mas nessa altura, Bezzechi liderava com 2:02.523 sendo seguido por Zarco.

Já na segunda tentativa, Mir superou Zarco num primeiro momento por dois milésimos. Faltando apenas 1 minuto, Raul Fernandez caiu sozinho na curva 2 e, com isso, uma bandeira amarela foi acionada no setor 1.

A volta derradeira foi decisiva: Zarco assumiu o P1 com 2:02.387s e colocando Bezzechi em segundo e deixando Mir de fora do Q2.

Q2

No Q2, disputavam a pole: Jorge Martin, Peco Bagnaia, Luca Marini, Alex Márquez, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Brad Binder, Aleix Espargaró, Jack Miller, Johann Zarco e Marco Bezzechi. E logo na primeira tentativa das voltas lançadas, Bagnaia conseguiu o melhor tempo com 2:02.576.

Martin, no setor 2, acabou caindo provocando uma bandeira amarela quando os pilotos estavam na progressão para a segunda rodada de voltas rápidas. Neste momento, Márquez conseguiu igualar o tempo de Bagnaia, assumindo a segunda colocação com Marini fechando a primeira fila.

Por ter saído por último dos boxes, Quartararo teve, por duas vezes, pista limpa para cravar seus tempos, mas não conseguiu. O francês terminou a primeira parte da classificação em décimo. No retorno à pista, Bagnaia deu um 'migué' para cima de Márquez e deixou o piloto da Gresini sair na frente.

No traçado, os dois ficaram numa briga de gato e rato, esperando para ver quem abria volta primeiro. Atrás dos dois que brigavam pela pole, Miller foi ao chão no setor 1. Pouco depois, Márquez teve problemas com a moto e na curva 15 acabou caindo. Para fechar a sessão de quedas, Martin caiu pela segunda vez no Q2.

A pole, no fim, ficou com Bagnaia, atual campeão seguido por Rins e Marini na primeira fila.

RESULTADO Q2

Q2 results:

RESULTADO Q1

