Com a ida da Pramac para a estrutura da Yamaha, a VR46, equipe de Valentino Rossi, assumiu o papel de principal equipe satélite da Ducati na MotoGP, e o time italiano explicou como já está vendo o impacto deste novo acordo com a montadora.

A equipe da lenda do motociclismo está recebendo suporte de fábrica da Ducati este ano, assumindo o status desfrutado pela Pramac até o final do ano passado. Com isso, Fabio Di Giannantonio será o único outro piloto do grid além de Marc Márquez e Francesco Bagnaia a ter um contrato direto com a marca italiana e receber uma Desmosedici do ano. E, agora, fica clara a extensão do laço entre as equipes.

"A parte técnica mudou muito, porque todos os engenheiros da Ducati chegaram. Aqueles com quem eu sonhava até ontem", disse o chefe da equipe, Uccio Salucci. "Felizmente, com Valentino na Yamaha, sempre experimentamos situações de fábrica e agora revivo essa situação aqui, com muito desejo e competência por parte da Ducati".

"Há muito mais engenheiros, muito mais peças de reposição e, por isso, tenho que agradecer a Gigi [Dall'Igna]".

Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Equipe VR46 Racing Foto de: Mídia VR46

"Tudo muda um pouco, até mesmo a abordagem de nossos mecânicos e chefes: você tem mais motivação, mais desejo, mais dados para analisar. Tudo é muito mais emocionante".

Em 2024, a VR46 usou motos do ano anterior em um acordo satélite, o que significa que a equipe recebeu apenas suporte técnico básico da Ducati. Mesmo em 2025, apenas Fabio di Giannantonio terá a versão mais recente da Desmosedici, com Franco Morbidelli continuando com a GP24 que correu em Pramac no ano passado.

No entanto, o novo relacionamento da VR46 com a Ducati significa que até mesmo Morbidelli se beneficiará do fato de ter mais engenheiros da Ducati em seu lado da garagem.

"Se você tem uma moto do ano anterior, a Ducati [normalmente] lhe dá dois engenheiros para gerenciá-la junto com os da sua equipe", disse Salucci. "Mas este ano temos uma moto de fábrica, que está indo para a pista pela primeira vez, então precisamos de mais engenheiros da Ducati. É um serviço que a Ducati garante quando você assina o contrato como uma estrutura apoiada pela fábrica".

"Na prática, temos os mesmos engenheiros que trabalharam com a Pramac no ano passado, que também acompanharão o lado de Morbidelli na garagem, mesmo que ele tenha a GP24".

Fabio Di Giannantonio, Equipe de Corrida VR46 Foto de: Mídia VR46

Essa não é a primeira vez que a VR46 recebe uma moto de fábrica da Ducati. Recentemente, o meio-irmão de Rossi , Luca Marini, correu com a então nova GP22 em sua segunda temporada com a VR46 em 2022. No entanto, naquela época, a Ducati não era a força dominante na MotoGP como é agora, e o feedback inicial sobre a nova moto forçou a equipe de fábrica a reverter algumas das peças usadas no ano anterior. A VR46, por sua vez, teve que continuar com a moto totalmente nova.

"Foi um ano um pouco estranho, porque depois dos testes da Malásia a moto da fábrica se tornou uma espécie de híbrido entre a GP21 e a GP22, mas nós tínhamos a GP22, então não tínhamos o mesmo pacote técnico", explicou Salucci. "Agora a Ducati tem ideias um pouco mais claras, então teremos a mesma motocicleta. Em 2022, no entanto, não tínhamos o mesmo número de engenheiros que temos agora".

Embora di Giannantonio tenha impressionado tanto a Ducati em sua temporada de estreia que conquistou um contrato com a fábrica, 2024 ainda foi uma temporada abaixo do esperado para a VR46. Ela foi confortavelmente superada pela Gresini, que também tinha as mesmas motos GP23 à sua disposição, marcando apenas 318 pontos em comparação com os 565 da equipe italiana.

Embora muito disso se deva à velocidade do hexacampeão de MotoGP Marc Márquez, até mesmo o irmão mais novo, Álex, conseguiu superar di Giannantonio e Marco Bezzecchi.

Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Equipe VR46 Racing Foto de: Mídia VR46

No entanto, em 2025, Rossi espera que a VR46 conquiste pódios - e possivelmente vitórias - após o apoio adicional da Ducati.

"As expectativas para 2025 são muito altas, porque somos a segunda equipe da Ducati e, nos últimos anos, eles sempre foram muito competitivos e muito fortes", disse o heptacampeão da MotoGP. "Esperamos lutar por vários pódios, vencer corridas, se possível, e terminar nas primeiras posições do campeonato. Eu gostaria de dizer entre os cinco primeiros".

Foi em 2023 que a VR46 venceu uma corrida pela última vez, com Bezzecchi garantindo o primeiro lugar na Argentina, França e Índia com a GP22. No ano passado, a GP24 foi construída com o novo pneu traseiro Michelin, aumentando a diferença entre as duas Desmosedici disponíveis. Mas Salucci espera que a GP24 e a GP25 sejam mais parecidas em termos de desempenho, algo que pode jogar a favor da nova contratação da equipe, Morbidelli.

"Acho que a GP23 também poderia ter sido uma moto muito competitiva se os pneus não tivessem mudado", disse ele.

Franco Morbidelli, Alessio "Uccio" Salucci, diretor da equipe, Pablo Nieto, gerente da equipe, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto de: Mídia VR46

"Todos os fabricantes pediram à Michelin mais aderência na traseira e esse pneu criou problemas para a GP23, que era uma motocicleta que já tinha muito de si mesma e precisava ser descarregada. A chegada desses pneus a colocou ainda mais em crise, ou pelo menos colocou nossa equipe em crise, porque passamos a temporada inteira não fazendo ajustes para sermos rápidos, mas para virar a moto no meio da curva".

"Há aqueles que tiveram mais sucesso, como [Marc] Márquez, mas, acima de tudo, ele fez a diferença. E há aqueles que foram piores, como nós. No entanto, acho que com a GP24 será um pouco como foi com a GP22, será rápido. Ou pelo menos espero que seja, porque no papel é assim".

YAMAHA x HONDA: Quem ACERTA e VENCE na MOTOGP 2025? Prévia da PRÉ-TEMPORADA e PRAMAC-ALPINE!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

YAMAHA x HONDA: Quem ACERTA e VENCE na MOTOGP 2025? Prévia da PRÉ-TEMPORADA e PRAMAC-ALPINE!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!