A civilização moderna mudou completamente seus hábitos de consumo de informações. A mídia social, não apenas para a geração mais jovem, é agora a principal fonte que as pessoas usam para se manterem informadas sobre os eventos atuais, incluindo a MotoGP.

Dois fatores importantes entram em jogo aqui: a embalagem do produto e a figura da mídia que o apresenta.

A contratação de Marc Márquez, o único piloto do atual grid da categoria rainha que transcende o paddock e o próprio esporte, coloca a Ducati em um nível muito acima da visibilidade global de sua marca e de seus patrocinadores.

Embora a Ducati talvez não precisasse de Márquez do ponto de vista esportivo, sua contratação poderia impulsionar a fabricante italiana para as grandes ligas em termos de presença na mídia.

O impacto comunicativo da apresentação da equipe na última segunda-feira, em Madonna di Campiglio, por si só justifica a associação.

Quando a Ducati decidiu contratar Márquez em junho do ano passado, abrindo mão de um jovem talento em ascensão como Jorge Martín, surgiram algumas dúvidas sobre as motivações por trás dessa ação. Ela não se alinhava com a recente filosofia de contratação e forçou a Ducati a deixar de fora o espanhol e perder o piloto italiano Enea Bastianini.

Houve também outras implicações significativas, como a inimizade irreconciliável entre Márquez e Valentino Rossi, um ídolo nacional italiano, parceiro da Ducati e amigo de Francesco Bagnaia, e o que isso significa quando o espanhol visitar circuitos no país natal de sua nova equipe.

No entanto, durante a apresentação de dois dias em Madonna di Campiglio, onde a Ducati reuniu mais de 400 convidados, incluindo clientes, distribuidores, personalidades, mídia e influenciadores, quaisquer dúvidas sobre o risco de contratar o hexacampeão da MotoGP foram completamente dissipadas.

O impacto nas mídias sociais e na mídia tradicional foi colossal em comparação com os anos anteriores ou com outras equipes, e os fãs da marca acabaram cativados pelo charme da nova estrela.

A pergunta sobre se a Ducati precisava de Márquez foi respondida por si só, sem que o piloto sequer tenha ido para a pista. A postagem da equipe no Instagram sobre a apresentação ultrapassou 2,5 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas, chegando a 3,6 milhões apenas dois dias depois.

Há um ano, quando a equipe de 2024, que contava com o bicampeão Bagnaia e Bastianini, uma dupla totalmente italiana, foi apresentada no mesmo local, a postagem, que ainda pode ser vista hoje, não alcançou nem meio milhão de visualizações.

Márquez é um "produto global", conhecido além do esporte e um gancho extremamente atraente para os patrocinadores que apoiam o projeto esportivo da Ducati.

"Deixando de lado o aspecto do desempenho, que analisamos minuciosamente nos meses que antecederam a decisão, a Ducati manteve reuniões constantes com nossos principais patrocinadores, incluindo, é claro, a Lenovo, com quem analisamos cuidadosamente a possibilidade de contratar Marc", explica Mauro Grassilli, diretor de marketing e comunicações da Ducati, ao Motorsport.com.

"Como resultado dessas reuniões, muitas análises e estudos de dados, a Lenovo nos transmitiu seu interesse: 'Queremos Márquez porque, em termos de visibilidade, ele é um piloto internacional, um piloto global. Somos uma empresa global e precisamos de um embaixador que seja universal', esse foi o raciocínio deles", explica o executivo italiano.

"Uma avaliação baseada em estudos e dados que levam nosso patrocinador a acreditar que Marc traz o valor agregado da visibilidade da marca que transcende o paddock da MotoGP", continua Grassilli.

"Além da contribuição para o desempenho em nível esportivo, os dados da análise do ponto de vista da comunicação e da visibilidade foram extremamente importantes para a Lenovo, e eles nos transmitiram isso".

A influência da mídia social

Hoje em dia as pessoas se mantêm atualizadas por meio das mídias sociais, seja para se informar, se divertir ou fazer compras diretamente, e quem tem mais seguidores tem mais valor para as marcas.

No ano passado, em Assen, 15 dias depois que a Ducati anunciou a contratação de Márquez, o espanhol foi diretamente questionado se ele "vendeu" mais do que Martin: "Sim, é claro. Isso não é uma coisa ruim", disse o catalão, antes de tentar priorizar seu valor esportivo sobre seu valor comercial.

"Mas se isso teve alguma influência, é algo que você tem que perguntar à Ducati, eu só falei com Gigi Dall'Igna", acrescentou Márquez, que atualmente tem 7,3 milhões de seguidores no Instagram, além de 2,7 milhões no X, antigo Twitter.

Esses são números com os quais nenhum outro piloto do atual grid da MotoGP pode competir, e apenas Fabio Quartararo ultrapassa os dois milhões (2,4 milhões) e quatro outros pilotos ultrapassam a marca de um milhão de seguidores: Bagnaia (1,7 milhão), Maverick Viñales (1,5 milhão), Álex Márquez (1,3 milhão) e o campeão, Jorge Martín (1,1 milhão). Os demais estão abaixo, com Alex Rins com 905 mil seguidores e Pedro Acosta e Jack Miller mal chegando a 900 mil.

Essa força da mídia, esse valor nas redes sociais com um impacto tão positivo como o que o Instagram oferece, foram argumentos considerados pela Ducati ao tomar suas decisões.

"É um dado crucial", reconhece Grassilli. "Ainda não temos os números finais, mas a apresentação da equipe deste ano bateu o recorde de visualizações na história da Ducati para um evento dessa natureza".

"Esses são os melhores números desde que começamos a fazer apresentações em streaming", ele revela. Um sucesso pelo qual Márquez e seu fascinante poder de sedução entre os fãs e o público em geral são os grandes responsáveis".

"Tudo o que Marc traz da perspectiva do Instagram e da mídia social é extremamente importante. É um instrumento que a Ducati poderá usar no futuro para aumentar o valor de sua marca", acrescenta Grassilli.

Ele está ciente de que Márquez sozinho tem mais seguidores do que a equipe Ducati Corse (1,5 milhão) e o próprio fabricante (6,2 milhões), com o italiano considerando a contratação do piloto totalmente justificada "em todos os níveis, tanto comercialmente quanto, obviamente, na frente esportiva".

