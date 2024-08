Mais uma peça do quebra-cabeças do grid de 2025 da MotoGP foi colocada: Fabio di Giannantonio segue com a VR46 em um acordo de dois anos que lhe dá direito à moto atualizada da Ducati.

Com isso, restam apenas seis vagas em aberto no grid para a próxima temporada, sendo duas na Ducati e na Yamaha e uma na Honda e na Aprilia.

A tabela, porém, vem com alguns asteriscos. A segunda vaga da VR46 não está confirmada, porém, o chefe da Ducati, Davide Tardozzi, deu com a língua nos dentes na última semana, revelando que esta ficará com Franco Morbidelli. E, com isso, Fermín Aldeguer, que teve seu acordo com a Ducati oficializado no começo do ano, deve correr ao lado de Álex Márquez na Gresini.

Veja como está ficando o grid da MotoGP 2025:

equipe montadora moto piloto Aprilia Racing Aprilia RS-GP25 72 89 Trackhouse Racing 25 TBA A Confirmar Ducati Desmosedici GP25 63 93 49 Desmosedici GP24 A Confirmar 73 TBA A Confirmar

Honda RC213V 5 TBA A Confirmar 10 36 KTM RC16[13] 31 33 12 23 Yamaha YZR-M1 20 42 TBA A Confirmar TBA A Confirmar

MARTÍN retoma LIDERANÇA da MOTOGP! Final do BRASILEIRO DE MOTOCROSS e Yamaha na F-E com DI GRASSI

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST traz tudo sobre a final do Brasileiro de Motocross e a MotoGP em Silverstone

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!