Conforme adiantado pelo Motorsport.com no mês passado, Fabio di Giannantonio seguirá com a equipe VR46 até o fim da temporada 2026 da MotoGP pelo menos, tendo assinado um contrato de renovação diretamente com a Ducati, que lhe dá ainda o direito a andar com a moto atualizada ao lado de Francesco Bagnaia e Marc Márquez em 2025.

Com isso, di Giannantonio seguirá na equipe de Valentino Rossi até o fim do regulamento atual, com a chegada das novas motos em 2027.

Com a Ducati reduzindo de quatro para três motos de fábrica no grid de 2025, ele será o único fora da equipe oficial da marca italiana a guiar a GP25 no próximo ano. O piloto de 25 anos recebeu uma oferta da Yamaha para correr com sua nova equipe satélite Pramac, mas optou por permanecer no guarda-chuva da Ducati depois de fazer sua estreia com a marca em 2022.

A notícia marca uma reviravolta impressionante para di Giannantonio, cujo futuro na MotoGP estava em risco no final do ano passado, depois que o hexacampeão Marc Márquez assumiu seu lugar na Gresini.

O italiano, então, encontrou uma nova casa na VR46 e, desde então, obteve uma série de bons resultados, subindo para o oitavo lugar no Mundial de Pilotos, três posições à frente do companheiro de equipe Marco Bezzecchi.

Fabio Di Giannantonio, Equipe VR46 Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"O fato de poder assinar esse contrato foi importante para mim e estou orgulhoso disso", disse ele. "Farei parte da família Ducati por dois anos e continuarei com minha equipe VR46. Isso representa um marco e um ponto de partida significativo para o meu crescimento esportivo. Com o apoio da Ducati e tendo uma moto oficial, podemos continuar a crescer e alcançar grandes feitos juntos".

"Quero agradecer à Ducati pela confiança, a Claudio, Gigi, Mauro e à equipe VR46, que acreditou em mim no ano passado durante um momento difícil. Então, um grande obrigado também a Vale, Uccio, Pablo, todos os membros da equipe e minha equipe, porque toda essa jornada nunca teria sido possível sem eles".

A VR46 substitui a Pramac como a única equipe satélite da Ducati com suporte de fábrica no próximo ano e, como resultado, terá maior apoio técnico. No entanto, embora a VR46 quisesse receber duas GP25 no próximo ano, ela receberá apenas uma moto com o equipamento mais novo em 2025, como parte de um exercício de redução de tamanho da Ducati.

Espera-se que a equipe contrate o atual piloto da Pramac, Franco Morbidelli, para substituir Bezzecchi, que vai para a Aprilia no próximo ano, conforme revelado pelo chefe da Ducati, Davide Tardozzi, em Silverstone. Mas ele permanecerá em sua atual moto GP24 em 2025.

O gerente geral da Ducati , Gigi Dall'Igna, disse: "Estamos felizes por ter Fabio Di Giannantonio entre nossos pilotos da Ducati pelos próximos dois anos. DiGia sempre demonstrou grande confiança em nosso projeto, e sua dedicação e talento o levaram a crescer de forma constante na MotoGP".

"Estamos confiantes de que, junto com a VR46 e tendo uma Desmosedici GP oficial, ele terá ainda mais oportunidades de mostrar todo o seu potencial. Bem-vindo oficialmente à família Ducati, Fabio!".

