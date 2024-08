A Yamaha está se esforçando para voltar a ser uma força vencedora novamente na MotoGP, mas, para o campeão de 2021, Fabio Quartararo, a marca está cruzando um limite ao testar "coisas até demais" em sua moto, vendo que esta não é a solução ideal.

Graças ao novo sistema de concessões da MotoGP, a Yamaha possui direito a um extenso programa de testes para sair da crise. Mas, além dos testes ilimitados fora dos finais de semana de corrida, a marca japonesa também vem colocando peças novas na M1 durante as etapas.

No entanto, Quartararo, acredita que essa abordagem é contraproducente, pois ele está constantemente testando diferentes especificações da moto sem ter tempo suficiente para avaliá-las adequadamente.

"Pouco antes da sprint, estávamos tentando muitas coisas, [passando] de uma moto para outra e eu estava indo para a qualificação sem nenhuma referência", disse ele. "Com uma moto, eu tinha que pilotar de um jeito, com a outra, de outro. Então, eu estava completamente perdido".

"Já estamos lutando muito mais do que o normal, mas eu estava realmente perdido. Eu disse que queria ter uma base que eu conhecesse mais ou menos e no sprint foi muito melhor. Ainda não foi muito bom, mas pelo menos terminamos não muito longe de Jack [Miller]".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Para Quartararo, o problema não é o número excessivo de novos desenvolvimentos que ele tem que testar, mas como uma moto é fundamentalmente diferente da outra, complicando seu trabalho em um momento em que ele também deveria estar trabalhando apenas no desempenho.

Como exemplo, o francês revelou que teve de alternar constantemente entre uma M1 pesada, mas com melhor desempenho de frenagem, e outra moto mais leve, mas que não freava tão bem durante o GP da Grã-Bretanha.

"Não se trata de muitos itens novos, mas de muitas motos diferentes em cada corrida", explicou. "Eu dou quatro voltas, troco de moto, [outras] quatro voltas, troco de moto. Vamos para a classificação, mas com qual motocicleta? Então é complicado".

"Há dois anos, usamos a mesma moto [o ano todo]. Mesmo no ano passado, no final da temporada, sabíamos que a motocicleta não era a mesma, mas mantivemos nossa base e sou eu que coloco a moto no limite extremo".

"Neste momento, não podemos realmente fazer isso porque não tenho ideia de onde está o limite da moto".

Quartararo explicou a lógica da Yamaha por trás de sua rápida taxa de desenvolvimento, dizendo que as novas peças geralmente oferecem melhor desempenho ou ajudam a corrigir problemas na moto existente. No entanto, esse nem sempre foi o caso da Yamaha este ano, e seu trabalho nos finais de semana de corrida faz com que ele se sinta mais como um piloto de testes em 2024.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"É até demais, mas você sabe que às vezes espera que as coisas sejam melhores e não que sejam piores", disse ele. "Ou digamos que às vezes temos novos itens e esperamos que eles sejam muito melhores".

"Às vezes, aquilo que você mais espera é a que não traz nada de positivo. "Neste momento, acho que fui mais um piloto de testes do que um piloto de corrida nas últimas corridas. No momento, prefiro também me concentrar um pouco mais em tentar ser o mais rápido possível, porque faz muito tempo que não uso a mesma moto por dois dias seguidos".

