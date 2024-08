Com poucas chances de seguir no grid da MotoGP como titular em 2025, a Yamaha negocia com Augusto Fernández, da Tech3 GasGas, para ter o espanhol como piloto de testes no próximo ano, segundo apurado pelo Motorsport.com.

A marca japonesa tem acelerado o desenvolvimento de sua moto para diminuir a distância em relação às suas rivais europeias e, especialmente, à Ducati, que está se distanciando cada vez mais do resto dos concorrentes.

Primeiro, ela recrutou uma série de engenheiros e técnicos da marca italiana e, em seguida, convenceu o campeão de 2021, Fabio Quartararo, a assinar um novo contrato de dois anos, válido até o fim de 2026.

Depois, ela ainda conseguiu atingir seu objetivo de adicionar a Pramac como equipe satélite a partir de 2025, para ter novamente quatro motos no grid. E, agora, ela volta sua atenção para as fileiras dos pilotos de testes, que foi prejudicada este ano pela lesão de Cal Crutchlow.

O piloto britânico ficou fora de ação por um bom tempo devido a dores na mão, que precisou de cirurgia para ser corrigida, limitando o potencial da Yamaha de aproveitar ao máximo o novo sistema de concessões da MotoGP.

Crutchlow também foi forçado a perder o GP da Grã-Bretanha, no qual deveria competir como wildcard, o que causou um golpe extra nas expectativas da Yamaha.

Isso fez com que a marca iniciasse a procura por um segundo piloto em sua equipe de testes, que pudesse trabalhar ao lado do veterano Crutchlow no próximo ano.

"Queremos fortalecer a equipe de testes e contratar um piloto, mas não estamos pensando em um veterano ou em um piloto aposentado. Queremos um jovem que queira dar muitas voltas e possamos aproveitar ao máximo os testes que as concessões nos permitem", disse Mario Meregalli, diretor esportivo da Yamaha, ao Motorsport.com em Silverstone.

"Isso não significa que não teremos Crutchlow, que continuará a fazer parte da equipe e voltará à ação quando se recuperar".

Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Segundo apurado, a primeira opção da Yamaha é Remy Garnder, que compete com a marca no WSBK e que substituiu Crutchlow como wildcard em Silverstone.

Ele acabou substituindo o titular Álex Rins após o espanhol abandonar o fim de semana devido a lesões persistentes de seu acidente no GP da Holanda no final de junho.

O problema é que o australiano não é muito a favor de se tornar um piloto de testes em tempo integral, embora a Yamaha não tenha descartado completamente a possibilidade de realizar novas negociações com ele para convencê-lo a assumir esse papel.

Enquanto uma decisão final é aguardada sobre Gardner, a marca japonesa revelou que também está conversando com o campeão de Moto2 de 2022, Fernandez, que atualmente está na segunda temporada com a equipe Tech3 GasGas.

Por não ter sido contratado pela KTM, o espanhol não tem lugar no grid de 2025, e suas opções no WSBK também são limitadas.

Segundo apurado, a Yamaha ofereceu a ele a chance de permanecer no paddock da MotoGP no ano que vem como piloto de testes - uma oportunidade que poderia incluir de cinco a seis participação como wildcard, dependendo da recuperação de Crutchlow.

O próprio Fernandez, de 26 anos, admitiu que estava dialogando com a Yamaha sobre uma função de teste para 2025.

"Estamos conversando com eles. Se nada aparecer neste paddock ou no SBK, o que é difícil, é uma boa saída para mim", disse ele ao Motorsport.com. "Estou sempre pensando em uma oportunidade de crescer como piloto para retornar a uma equipe em tempo integral no futuro".

MARTÍN retoma LIDERANÇA da MOTOGP! Final do BRASILEIRO DE MOTOCROSS e Yamaha na F-E com DI GRASSI

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST traz tudo sobre a final do Brasileiro de Motocross e a MotoGP em Silverstone

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!