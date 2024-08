A situação da Aprilia na MotoGP parece estar incomodando Maverick Viñales, principalmente após a corrida decepcionante no GP da Grã-Bretanha. O piloto enfrentou problemas com o desgaste de pneus e, por isso, finalizou a corrida em 13°.

Viñales largou da oitava posição, mas caiu para a 13°, tendo um resultado ruim, assim como o companheiro de equipe Aleix Espargaró, que saiu da pole position e terminou em sexto.

O desempenho decepcionante da Aprilia durante o fim de semana foi ainda mais agravante, dado o fato que Espargaró venceu a etapa da Grã-Bretanha em 2023.

Dessa maneira, Maverick decidiu expressar sua preocupação para a equipe de Noale e pediu para que eles encontrem uma solução para reverter a situação que vivem na MotoGP.

"É difícil aceitar o resultado. Honestamente, não é o que estamos procurando. Precisamos entender que há algo faltando porque a degradação dos pneus traseiros não é nem normal, então precisamos entender por que nas últimas quatro corridas não estivemos no nível que precisamos estar".

Viñales também avaliou a degradação dos pneus, notando que apenas seis voltas após o início, os compostos já estavam desempenhando mal e seu tempo caiu quase três segundos.

"É verdade que no sprint às vezes eu conseguia lutar, mas assim que colocamos o pneu médio [na corrida], estávamos apenas tentando andar e [não estávamos] realmente muito fortes".

Importante lembrar que, durante a corrida Sprint, o piloto conseguiu se manter na zona de pontuação e conquistou a oitava posição na bandeirada.

"Então é importante que a fábrica tente parar um pouco e pensar como podemos reverter essa situação porque ela está piorando cada vez mais. Precisamos ver como nos levantar novamente".

A corrida de domingo foi marcada pela dominância da Ducati, tendo as cinco primeiras posições com motos da marca, que conseguiu ampliar a vantagem sobre os rivais.

Espargaró e Pedro Acosta, da Tech3, foram os únicos pilotos fora da Ducati que conseguiram terminar dentro do top 10 no GP da Grã-Bretanha.

"Parece que, de alguma forma, perdemos o caminho para sermos competitivos. Não acho que a Ducati tenha melhorado, nós reduzimos o potencial e precisamos voltar atrás", comentou o espanhol sobre a situação da Aprilia.

Viñales também destacou a queda de ritmo da equipe, enfatizando que foi mais lento em pista durante a classificação, em comparação com 2022, quando conquistou a pole.

"É difícil dizer, mas não acho que eles [Ducati] deram um grande passo, para ser honesto, é que nós apenas diminuímos o ritmo. Com certeza estamos desacelerando e precisamos recuperar o potencial que tínhamos na parte inicial do ano. Precisamos ver como, não sei por que, mas precisamos ver como".

