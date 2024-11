Após lesão no punho, Oliveira espera voltar à MotoGP em Barcelona

Sete semanas depois de lesionar o punho, Miguel Oliveira está esperanço de que conseguirá retornar para a última rodada da MotoGP. O piloto precisará passar por exames médicos e, caso receba a liberação médica, poderá correr.

O piloto da Trackhouse-Aprilia sofreu uma forte queda na primeira sessão de treinos livres do GP da Indonésia, em 27 de setembro, quando ocorreu um defeito técnico em sua moto.

O impacto do piloto português foi tão violento que ele quebrou o punho direito. Oliveira viajou de volta a Lisboa, em Portugal, no mesmo dia para ser examinado por seu médico de confiança e precisou passar por uma cirurgia.

Após a operação, o piloto da MotoGP iniciou sua reabilitação, o que o impediu de participar dos GPs do Japão, Austrália, Tailândia e Malásia. O piloto de testes da Aprilia, Lorenzo Savadori, assumiu seu lugar nesse meio tempo.

O Motorsport.com apurou que Oliveira estará em Barcelona na quinta-feira e passará por exames médicos comandados por Dr. Angel Charte, diretor médico da categoria, com o objetivo de ser liberado para o fim de semana da corrida.

Além de sua tentativa de disputar a última corrida do ano com a Trackhouse-Aprilia, o foco de Oliveira também está nos testes oficiais de pré-temporada de 2025, que também serão realizados no Circuito de Barcelona-Catalunha na terça-feira.

Se estiver em forma, Oliveira aproveitará a oportunidade para testar pela primeira vez a Yamaha satélite da Pramac, a nova equipe parceira do fabricante japonês, com quem o piloto português tem contrato para as próximas duas temporadas da MotoGP.

FINAL da MotoGP: REPUTAÇÃO de Pecco, JORNADA de Martín e TUDO que está em jogo além do título de '24

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast analisa o que ainda está em jogo na MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!