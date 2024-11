Chegou a hora! Jorge Martín ou Francesco Bagnaia? Quem será o grande campeão da temporada 2024 da MotoGP? É o que vamos descobrir neste fim de semana, no GP Solidário de Barcelona.

Devido às enchentes que afetaram a região, a última etapa da temporada 2024 precisou ser deslocada de Valência para Barcelona, com o circuito catalão recebendo a MotoGP pela segunda vez neste ano, após o GP da Catalunha em maio.

Com o nome de GP Solidário de Barcelona, a 20ª e última etapa da temporada 2024, a MotoGP organizou uma série de formas de ajudar Valência, com a bilheteria toda do evento sendo dedicada aos esforços de reconstrução da área.

Dentro da pista, o foco é único: a briga pelo título. Jorge Martín chega à Catalunha como o franco favorito, podendo levar o caneco já no sábado. Com 24 pontos de vantagem para Francesco Bagnaia, o espanhol pode faturar seu primeiro título após a sprint caso aumente sua diferença para o tricampeão para 26.

Outras duas brigas devem pontuar o fim de semana. Enea Bastianini e Marc Márquez brigam pelo terceiro lugar, separados por apenas um ponto, com vantagem para o espanhol: 369 x 368. Na sequência, Pedro Acosta e Brad Binder brigam pelo quinto lugar e o título simbólico de melhor não-Ducati. Acosta tem 209 contra 206 do sul-africano, que será seu companheiro na equipe oficial da KTM em 2025.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP em Barcelona:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h45 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 11h00 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 06h10 ESPN e Star+ Classificação Sábado 06h50 ESPN e Star+ Corrida Sprint Sábado 11h00 ESPN e Star+ Corrida Domingo 10h00 ESPN e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h50 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h05 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h25 ESPN e Star+ Classificação Sábado 09h45 ESPN e Star+ Corrida Domingo 08h15 ESPN e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h00 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h15 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h25 ESPN e Star+ Classificação Sábado 09h45 ESPN e Star+ Corrida Domingo 08h15 ESPN e Star+

