Casey Stoner passou quatro temporadas na Ducati, entre 2007 e 2010, competindo em 68 corridas, vencendo 23 etapas e o título para a fábrica italiana em seu primeiro ano, tornando-o a primeira e maior lenda de Borgo Panigale na MotoGP.

No entanto, o surgimento de Pecco Bagnaia deixou para trás os recordes do australiano, o superando em número de vitórias (28) e somando duas coroas mundiais, enquanto ainda luta pela terceira, embora seja muito difícil alcançá-la.

Apesar dessa possibilidade, Bagnaia se tornou o melhor piloto da história da Ducati e, neste ano, com dez vitórias até agora, entrou para um clube muito seleto de pilotos capazes de vencer tanto em um único ano, dividindo os holofotes com Giacomo Agostini, Mick Doohan, Valentino Rossi, Casey Stoner e Marc Márquez.

"Ele merece. Vimos o que ele fez nas últimas temporadas, o crescimento de Pecco é constante. Os resultados da Ducati são sempre melhores, mas em comparação com os outros, ele é o único que vence mais do que qualquer outro.

"Ele não pode ser subestimado, essas são vitórias reais, não sprints. O que ele fez este ano é impressionante", enfatizou Stoner em uma entrevista ao La Gazzetta dello Sport.

Apesar de ter se tornado o piloto da Ducati que mais venceu corridas e títulos, uma lenda com apenas 27 anos, os executivos da empresa sediada em Bolonha decidiram uni-lo a Marc Márquez no próximo ano, um rival mais difícil do que aquele impossível.

Para Stoner, a mudança não é totalmente justa, pois deixou Jorge Martín, que provavelmente será o campeão mundial deste ano em uma equipe satélite pilotando uma Ducati, à margem pela segunda vez.

"De muitas maneiras, eu entendo a decisão, mas isso não significa que ela esteja certa", disse Stoner.

"Quando você tem pilotos que estão dando tudo de si e são os melhores dos 22 pilotos na pista, e aparece um para tomar o seu lugar, não acho certo. Acho que Marc poderia ter tido uma moto de fábrica em outra equipe, não acho certo que eles o tenham escolhido em vez de Martín", acrescentou.

Sobre a convivência entre Bagnaia e Márquez no box vermelho da fábrica, Stoner abre teorias interessantes.

"Vai depender de como a Ducati vai se comportar. Acho que Pecco, mentalmente, é forte o suficiente para lidar com a situação, será uma questão de quem a Ducati quer proteger mais", disse ele.

"Ambos provavelmente tentarão criar o caos na equipe para fazer com que as coisas sigam em uma direção ou outra. Veremos como a Ducati lidará com a situação e quem eles escolherão. Eles terão de ser o mais equilibrados possível ou isso será um problema", disse o australiano.

Embora o ex-piloto da Honda acredite que Martín "merece vencer o Campeonato Mundial este ano", ele não esconde sua antipatia pelas corridas de sprint de sábado, nas quais o espanhol baseou sua vantagem, ou a perda dela por Pecco.

"Não estou interessado na corrida Sprint".

"Para mim, o Campeonato Mundial deve ser como sempre é, no domingo. Se você errar, já teve uma chance, agora tem duas. E isso não permite que você realmente trabalhe na configuração, porque a única preocupação é chegar à Q2.

"O sistema não funciona, como você pode ver pelas grandes lacunas. Você poderia fazer isso de vez em quando, como na F1, mas todo fim de semana não é necessário", disse Stoner.

