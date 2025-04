Um dos principais debates do mundo das duas rodas nos últimos anos é se (ou quando) Toprak Razgatlioglu, astro do grid do Mundial de Superbike (WSBK) chegará ao grid da MotoGP. E após especulações de que isso poderia acontecer através da Yamaha ou de uma potencial entrada da BMW na categoria, o caminho do turco pode estar traçado junto de uma surpreendente mudança de equipe.

Segundo o portal britânico The Race, o caminho de Toprak até a principal categoria do motociclismo mundial pode envolver uma novidade. Após um título e dois vice-campeonatos com a Yamaha no WSBK, Toprak surpreendeu o esporte ao anunciar a ida para a BMW em 2024, conquistando o título de forma acachapante, mesmo tendo perdido duas etapas por conta de uma lesão.

Mas, com o caminho da BMW para a MotoGP cada vez mais turvo, a nova porta para Toprak parece se abrir com a Honda. Segundo a reportagem, Toprak pode ir para a equipe oficial da marca japonesa no WSBK em 2026, antes de uma mudança para a MotoGP em 2027, quando serão introduzidas as novas motos 850cc.

Após o turco ter realizado alguns testes para a MotoGP, com resultados abaixo do esperado, como o da moto M1 da Yamaha, o que tornaria essa mudança em 2027 mais factível é a entrada da Pirelli como fornecedora de pneus da categoria. A marca italiana já é a responsável pelo fornecimento no WSBK, então Toprak chegaria com um importante conhecimento que pode ser usado a seu favor.

Márquez CAUSA, mas CAI nos EUA e rivais lucram: BAGNAIA vence, ÁLEX LÍDER! MotoGP, Diogo Moreira e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa CAOS do GP DAS AMÉRICAS e BRASILEIROS NO WSBK

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!