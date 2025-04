Mark Webber, ex-piloto de Fórmula 1, comparou o tetracampeão Max Verstappen ao astro e hexacampeão da MotoGP, Marc Márquez, sugerindo que a Red Bull está no caminho de uma potencial crise.

Traçando paralelos com o que a Honda viu quando o piloto trocou a fabricante japonesa pela Gresini, equipe satélite da Ducati, antes da temporada de 2024, Webber acredita que a equipe pode estar em apuros quando o holandês decidir sair.

Isso ocorre após uma decisão controversa da equipe de Milton Keynes de substituir Liam Lawson por Yuki Tsunoda após apenas dois finais de semana. Parece evidente que o RB21 é um carro difícil de guiar, com até mesmo o experiente campeão atual lutando para extrair seu desempenho nesta temporada, muito menos o novato neozelandês.

Falando no podcast Formula For Success, Webber compartilhou sua preocupação com a sua ex-equipe, já que Verstappen parece ser o único piloto capaz de maximizar o potencial do carro.

"É como Marc Márquez quando ele deixou a Honda; Márquez projetou seu caminho para pilotar essa motocicleta ao longo de anos - e em motocicletas, se você estiver desconfortável ou se algo acontecer, você pode se machucar", alertou.

"Se Liam Lawson fosse o equivalente em uma Honda agora, ele provavelmente se machucaria porque não conseguiria encontrar a velocidade - ele estaria caído na pista. Portanto, quando Márquez deixou a Honda, ninguém conseguia pilotar a motocicleta".

"Isso também é interessante com Max - quem sabe quanto tempo ele ficará na Red Bull, ele pode ficar lá por mais três ou quatro anos - mas a equipe também precisa fazer com que o carro possa ser usado não apenas por uma pessoa no planeta".

Márquez dominou a MotoGP com a Honda por mais de uma década, vencendo seis títulos com a fabricante em uma moto considerada desafiadora. Ao sair, a Honda passou a ter dificuldades com seus pilotos para utilizar plenamente suas máquinas.

Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Equipe Ducati, Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

De acordo com o australiano, a diferença de desempenho entre Verstappen e Lawson era "inaceitável".

"Max está literalmente carregando todo o carro sozinho", continuou Webber. "Tem que haver algumas curvas em que o segundo piloto mostre a Max um caminho, mas não há contribuição".

A substituição de um piloto após apenas duas etapas destacou a gravidade da situação em Milton Keynes. Lawson teve dificuldades significativas, classificando-se em 20º lugar na corrida chinesa, o pior resultado de um piloto da equipe em seus 20 anos de existência.

"Mas, claramente, parece muito desafiador. Max é o único que consegue extrair o tempo de volta desse carro. Sergio [Pérez], em certas corridas do ano passado, agora está parecendo um mágico".

Não é de surpreender que a Cadillac esteja entusiasmada com a ideia de o piloto mexicano liderar sua equipe quando ela entrar no grid no próximo ano.

Assim como Márquez, Verstappen demonstrou uma capacidade extraordinária de extrair desempenho de seu carro.

"Gosto muito de Max Verstappen", disse Márquez em 2023. "Principalmente porque ele é um verdadeiro assassino... Para vencer, para ser bem-sucedido ou para ser um herói, você também precisa ser um assassino".

"Sua primeira prioridade é vencer e, nesse aspecto, temos a mesma mentalidade".

MAIOR CRISE de PILOTOS da RBR? Norris X Piastri round 3, NOVO CHEFE NA SAUBER e mais! Victor Ludgero

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Impacto da crise da RBR em Max, críticas a Bortoleto, Hamilton e Piastri x Norris | Com Ricardo Molina

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!