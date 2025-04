Andrea Kimi Antonelli andou de kart com Valentino Rossi recentemente e recebeu todo apoio da lenda da MotoGP para sua estreia na Fórmula 1. Em Suzuka, o jovem piloto de 18 anos contou qual foi a conversa que eles tiveram e o conselho que Rossi lhe deu.

Na coletiva de imprensa, a qual o Motorsport.com fez parte, o italiano contou que os dois foram andar de kart e conversaram sobre a pressão que Kimi enfrentaria ao estrear na F1 com tão pouca experiência com um dos carros mais rápidos do mundo.

"Ele é um cara muito legal. Demos boas risadas e ele me contou algumas histórias de quando estava correndo na MotoGP, algumas engraçadas também que não posso contar agora. Mas você sabe que ele é um cara muito legal", começou Antonelli.

"Quero dizer, ele é uma pessoa muito fácil [de conviver], e tivemos um dia agradável juntos no kart e, definitivamente, é algo que eu gostaria de fazer no futuro também, espero que também com todos os pilotos da academia [VR46], porque, felizmente, também tenho um relacionamento com todos eles.

"E, você sabe, também neste ano, provavelmente irei a algumas corridas de MotoGP só para vê-los e apoiá-los. E depois, sim, espero que um dia possamos ir juntos no kart, porque seria uma experiência muito legal".

Marco Antonelli com Andrea Kimi, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

O piloto da Mercedes acrescentou:

"Antes de mais nada, ele tem me apoiado muito, sobre o início e o que ele tem me dito também sobre o kart, sabe, apenas para continuar com isso e aproveitar".

"E, principalmente, me concentrar em mim mesmo e não me preocupar com o resto, aproveitar o processo e, então, sim, manter o foco. Então, sim, com certeza, ele é um cara muito legal e é alguém que eu admiro também porque ele é uma grande figura no esporte. Também é muito bom que ele tenha me apoiado tanto por esse lado".

Desde que foi anunciado na academia da Mercedes, Rossi tem mostrado muito apoio ao jovem talento. Anteriormente, em comentário à Formula Scout, a lenda da MotoGP disse:

"Estou muito feliz por conhecer Kimi porque, no papel, ele pode ser a futura esperança italiana na F1. Então, às vezes, ficamos um pouco juntos, e ele é um cara legal de quem eu gosto muito, nós nos divertimos".

