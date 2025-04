GP da França renova contrato com a MotoGP até 2031

Le Mans sediará o GP da França de MotoGP até 2031, no mínimo, depois que uma extensão plurianual foi assinada com a Dorna Sports, promotora da categoria rainha. O GP da França foi realizado no Le Mans Circuit Bugatti em 11 ocasiões, de 1969 a 1995, e em todas as temporadas desde 2000.

"Nosso contrato como promotor termina em 2026 [...] mas estou extremamente satisfeito, honrado e orgulhoso de anunciar que ele foi prorrogado até 2031", disse o promotor Claude Michy na quarta-feira (2), em um evento de pré-visualização da corrida de 2025.

Pierre Fillon, presidente do Automobile Club de l'Ouest - que supervisiona todas as competições no circuito de Le Mans - acrescentou: "Tenho o prazer de anunciar que renovamos o contrato até 2031".

Michy também prestou homenagem ao CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta, "um grande cavalheiro que fez da MotoGP o que ela é hoje - um show excepcional".

O GP da França vem batendo recordes de público há anos, impulsionado pelos pilotos locais Fabio Quartararo e Johann Zarco. Em 2024, nada menos que 297.471 espectadores compareceram ao evento em todos os três dias combinados, incluindo 119.145 no domingo. Ambos os números são inigualáveis na era moderna da MotoGP.

O GP da França de 2025 será realizado, como de costume, de 9 a 11 de maio.

Reportagem adicional de Basile Davoine

Márquez CAUSA, mas CAI nos EUA e rivais lucram: BAGNAIA vence, ÁLEX LÍDER! MotoGP, Diogo Moreira e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa CAOS do GP DAS AMÉRICAS e BRASILEIROS NO WSBK

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!