Depois de viajar para os Estados Unidos para apoiar sua equipe do box pela primeira vez nesta temporada no GP das Américas de MotoGP, Jorge Martín recebeu um exame médico positivo com a esperança de voltar às pistas já no final de semana do Catar.

O check-up foi realizado na manhã de terça-feira (2) pelo Dr. Xavier Mir e pela equipe cirúrgica responsável pelo procedimento realizado pelo atual campeão em 25 de fevereiro em sua mão esquerda.

Em uma declaração ao Motorsport.com, o Dr. Mir compartilhou: "O exame clínico e radiológico das fraturas do escafoide, rádio e piramidal de Jorge Martín apresentam uma boa evolução que permite que ele inicie uma nova etapa na recuperação funcional, para chegar ao Catar e ver quais sensações o piloto tem para poder participar do GP, sempre depois de passar pelo controle médico da MotoGP".

O piloto da Aprilia foi liberado por seus médicos para aumentar a intensidade de seu treinamento, especialmente em exercícios cardiovasculares e de ciclismo.

Como resultado, ele agora está no caminho certo para viajar para Doha na próxima semana, com o objetivo de fazer sua estreia com sua nova equipe no GP do Catar, a quarta etapa do calendário de 2025.

Se sua recuperação continuar sem problemas nesta semana, Martín tem aprovação médica para viajar para o Catar. No entanto, se julgar necessário, ele pode optar por um exame médico final na Clínica Dexeus na próxima semana antes de partir.

Jorge Martin, Aprilia Racing, nos testes em Sepang antes de seu primeiro acidente da temporada Foto de: Aprilia Racing

Ao chegar ao Catar, Martín terá que passar por outra avaliação médica no Circuito de Losail, conduzida pelo Diretor Médico da MotoGP, Ángel Charte. Somente Charte tem autoridade para conceder a ele a liberação oficial para participar do primeiro treino livre de sexta-feira, após a qual ele passará por uma nova avaliação.

Após o check-up, Martín compartilhou uma foto em seus stories do Instagram na terça-feira, mostrando a si mesmo treinando em sua bicicleta em Andorra, o pequeno país dos Pirineus onde reside.

O campeão de MotoGP de 2024 com a Pramac-Ducati sofreu sua primeira lesão no primeiro dia de testes da pré-temporada em Sepang, enquanto pilotava a Aprilia, fraturando a mão direita. Esse incidente exigiu uma cirurgia em 7 de fevereiro.

Após uma recuperação bem-sucedida, Martín recebeu autorização médica para competir no GP da Tailândia. No entanto, na véspera de sua partida, ele realizou sessões de treinos em um supermotard em uma pista de kart em Lleida, onde sofreu um grave acidente, causando três fraturas na mão esquerda e exigindo uma segunda cirurgia em menos de três semanas.

Martín, que assinou um contrato de dois anos com a Aprilia em junho do ano passado, ainda não fez sua estreia oficial em uma corrida com a motocicleta da fabricante italiana.

Márquez CAUSA, mas CAI nos EUA e rivais lucram: BAGNAIA vence, ÁLEX LÍDER! MotoGP, Diogo Moreira e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa CAOS do GP DAS AMÉRICAS e BRASILEIROS NO WSBK

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!