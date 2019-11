A KTM anunciou nesta quarta que Brad Binder substituirá Johann Zarco na equipe para a temporada 2020 da MotoGP e que o sul-africano correrá ao lado de Pol Espargaró. Além disso, o time anunciou a contratação de Iker Lecuona para o lugar de Hafizh Syahrin na KTM Tech3, fechando a dupla do time satélite que tem Miguel Oliveira na outra moto.

Após decidir que não contaria mais com Syahrin, a KTM havia anunciado em julho que Binder correria pela Tech3. No entanto, Zarco foi dispensado da equipe no meio da temporada e deixou uma vaga em aberto, ocupada atualmente por Mika Kallio, que fica apenas até o fim deste ano, o que acelerou a promoção de Binder direto da Moto2 para a equipe principal da fabricante.

O espanhol Lecuona, de apenas 19 anos, é outro que está sendo trazido da Moto2, depois de disputar 53 corridas na categoria. O jovem tem um segundo lugar na etapa de Valência de 2018 e um terceiro na Tailândia neste ano como seus melhores resultados até o momento.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Veja Imagens de Binder e Lecuona na Moto2 2019:

Galeria Lista Iker Lecuona, American Racing Team, Brad Binder, KTM Ajo 1 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, KTM Ajo, Iker Lecuona, Swiss Innovative Investors 2 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, American Racing Team 3 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Second place Brad Binder, KTM Ajo 4 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Second place Brad Binder, KTM Ajo 5 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Second place Brad Binder, KTM Ajo 6 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, KTM Ajo Thai MotoGP 2019 7 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, KTM Ajo 8 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, KTM Ajo 9 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, KTM Ajo 10 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, KTM Ajo 11 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, KTM Ajo 12 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, KTM Ajo 13 / 33 Brad Binder, KTM Ajo 14 / 33 Brad Binder, KTM Ajo 15 / 33 Brad Binder, KTM Ajo 16 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, KTM Ajo 17 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, KTM Ajo 18 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, KTM Ajo 19 / 33 Brad Binder, KTM Ajo, Iker Lecuona, American Racing Team 20 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Third place Iker Lecuona, American Racing KTM 21 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Third place Iker Lecuona, American Racing KTM 22 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Swiss Innovative Investors 23 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Swiss Innovative Investors 24 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Swiss Innovative Investors 25 / 33 Iker Lecuona, Swiss Innovative Investors 26 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Swiss Innovative Investors 27 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Swiss Innovative Investors 28 / 33 Iker Lecuona, Swiss Innovative Investors 29 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Swiss Innovative Investors 30 / 33 Iker Lecuona, American Racing Team 31 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, American Racing Team 32 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, American Racing 33 / 33 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.