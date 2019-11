Rossi: "400 GPs não pesam quando se luta por vitórias"

Valentino Rossi alcançará uma marca recorde neste fim de semana, na etapa da Austrália de MotoGP. O heptacampeão de 40 anos de idade chegará a 400 corridas na carreira (340 na categoria principal).

O italiano, que já é dono do recorde de mais provas na carreira, foi o primeiro a bater a marca de 300 GPs e agora será o primeiro a atingir a quarta centena. Na MotoGP/500cc o italiano chega a sua 340ª prova.

O segundo piloto com mais largadas na MotoGP é o brasileiro Alexandre Barros, que acumulou 245 GPs ao longo da carreira. Quando se leva em conta as outras categorias, o segundo com mais largadas é Loris Capirossi, com 328.

Rossi afirmou que quando se luta por conquistas, não se sente o peso dos números. No entanto, o heptacampeão destacou que a falta de resultados pode mudar essa visão.

“400 são muitos GPs”, disse Rossi. “O que faz diferença para mim são os resultados. Quando luta por vitórias, por pódios, não se pensa em nada. Só faz isso quando se está em um período difícil como este.”

Rossi não faz parte do futuro da Yamaha

O chefe da equipe Yamaha na MotoGP, Lin Jarvis, disse recentemente que não vê o heptacampeão como parte do futuro do time, apesar de admitir que Rossi pode ficar mais alguns anos com a fabricante antes de se aposentar. Dos sete títulos do italiano, quatro foram conquistados com a marca japonesa. Relembre a carreira dele na MotoGP:

Galeria Lista 1996 (125cc) - 9º no mundial (1 vitória), 111 pontos 1 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1997 (125cc) - Campeão (11 vitórias), 321 pontos 2 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998 (250cc) - Vice-campeão (5 vitórias), 201 pontos 3 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998, GP de Imola (250cc) 4 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999 (250cc) - Campeão (9 vitórias), 309 pontos 5 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999, GP da Itália (250cc) 6 / 36 Foto de: Aprilia Racing 1999, GP de Imola (250cc) 7 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2000 - Vice-campeão (2 vitórias), 209 pontos 8 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2001 - Campeão (11 vitórias), 325 pontos 9 / 36 Foto de: Marlboro Yamaha Team 2001, GP da Itália 10 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002 - Campeão (11 vitórias), 355 pontos 11 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003 - Campeão (9 vitórias), 357 pontos 12 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003, GP de Valência 13 / 36 Foto de: Richard Sloop 2004 - Campeão (9 vitórias), 304 pontos 14 / 36 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005 - Campeão (11 vitórias), 367 pontos 15 / 36 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005, GP dos EUA 16 / 36 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005, GP de Valência 17 / 36 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2006 - Vice-campeão (5 vitórias), 247 pontos 18 / 36 Foto de: Camel Media Service 2007 - 3º no mundial (4 vitórias), 241 pontos 19 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2007, GP da Holanda 20 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2007, GP da Austrália 21 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2008 - Campeão (9 vitórias), 373 pontos 22 / 36 Foto de: Bob Heathcote 2008, GP da Catalunha 23 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2009 - Campeão (6 vitórias), 306 pontos 24 / 36 Foto de: Bridgestone Corporation 2009, GP de Portugal 25 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010 - 3º no mundial (2 vitórias), 233 pontos 26 / 36 Foto de: Bridgestone Corporation 2010, GP dos EUA e de Indianápolis 27 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011 - 7º no mundial (0 vitórias), 139 pontos 28 / 36 Foto de: Ducati Corse 2012 - 6º no mundial (0 vitórias), 163 pontos 29 / 36 Foto de: Ducati Corse 2013 - 4º no mundial (1 vitória), 237 pontos 30 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2014 - Vice-campeão (2 vitórias), 295 pontos 31 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2015 - Vice-campeão (4 vitórias), 325 pontos 32 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2016 - Vice-campeão (2 vitórias), 249 pontos 33 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2017 - 5º no mundial (1 vitória), 208 pontos 34 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - 3º no mundial (0 vitórias), 198 pontos 35 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - 6º no mundial (em andamento) 36 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

