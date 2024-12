Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports, empresa promotora da MotoGP, demonstrou confiança e felicidade com o acordo para o retorno da categoria rainha para o Brasil, com etapa no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia.

Em coletiva de imprensa para anunciar a assinatura do contrato para o GP do Brasil, Ezpeleta afirmou que a experiência em organizar o campeonato de motovelocidade desde 1992 é um sinal positivo para ter confiado nos organizadores, que são os mesmos do GP de São Paulo da Fórmula 1, junto do governo goiano.

"Estamos organizando a MotoGP desde 1992. O último GP em Barcelona foi o 556º GP consecutivo que estamos organizando. Então, temos um pouco de experiência em lidar com isso", brincou.

"Na primeira vez em que o representante do governo de Goiânia nos procurou, entendemos que esse é um projeto sério. Isso significa que vimos qual é a proposta que eles estão fazendo, qual é o interesse, como eles estão protegendo o investimento do estado na MotoGP e estamos vendo desde o início que esse é um parceiro muito bom".

"Estivemos em várias reuniões durante todo esse tempo e, realmente, em todas as ocasiões, o sentimento entre nós foi muito importante. Entendemos que eles estão entendendo o que nós queremos e nós estamos entendendo o que eles querem".

"Mas, mesmo hoje, quando vejo o que o governo diz e tudo mais, estamos convencidos de que tomamos a decisão certa".

O CEO da Dorna também afirmou que a quantidade de propostas de corridas ao redor do mundo evidencia a capacidade dos organizadores do evento em solo brasileiro.

"Hoje, a MotoGP é solicitada para [correr em] muitos países do mundo, podemos fazer no máximo 22 corridas [por temporada], mas tenho certeza absoluta de que o GP do Brasil em Goiânia será um sucesso incrível, porque as pessoas que estão organizando isso são muito boas e nos entendem e nós os entendemos".

"Para mim, em qualquer um desses 556 GPs que fizemos, o mais importante, como em qualquer outra coisa na vida, são as pessoas. Acho que estamos aqui com as pessoas certas que querem fazer algo que seja de benefício mútuo com a MotoGP, obviamente, mas também para o estado [de Goiás], Goiânia e para o Brasil. E é por isso que estamos aqui e estamos muito felizes", conclui.

