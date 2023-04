F1: Wolff entra para lista de novos bilionários do esporte

Carregar reprodutor de áudio

Toto Wolff, CEO da Mercedes na Fórmula 1, entrou para a lista de novos bilionários do esporte divulgada pela Forbes nesta semana. O patrimônio do austríaco é avaliado em U$1 bilhão líquido.

De acordo com a principal revista de negócios do mundo, a ascensão de Wolff se deu pelo efeito da popularização da F1 no Estados Unidos decorrente do sucesso de Drive To Survive. Na descrição, a Forbes classifica o chefe da Mercedes como: " Uma estrela da série Drive to Survive da Netflix , Wolff é chefe de equipe e CEO da equipe Mercedes-AMG Petronas F1. Ex-piloto de corrida, ele comprou a equipe de Fórmula 1 em 2013, muito antes de os valores da equipe dispararem, e levou a Mercedes a oito Campeonatos de Construtores consecutivos."

Entre os bilionários do esporte, temos outros nomes que fazem parte do mundo da principal categoria do automobilismo, Finn Rausing, principal acionista da Sauber, Piero Ferrari, vice-presidente da Ferrari, Lawrence Stroll, dono da Aston Martin, Roger Penske, dono da Penske Racing, Mark Mateschitz, herdeiro da Red Bull e James Ratcliffe, dono da INEOS e de 33% da Mercedes F1.

Além de Wolff, aparecem na lista dos novos bilionários: Robert "Woody" Jhonson, Larry Tanenbaum, David Blitzer, Mark Davis, Amy Adams Strunk, Irving Grousbeck, Hal Steinbrenner, Jennifer Steinbrenner, Jessica Steinbrenner, Tiger Woods e Lebron James.

