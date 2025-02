Embora seja difícil tirar conclusões dos testes, os cinco dias em Sepang, na Malásia, e Buriram, na Tailândia, ofereceram muitas pistas sobre a temporada 2025 da MotoGP.

Com uma Ducati estagnada, campeão perdendo testes essenciais, Yamaha e Honda otimista e mais, examinamos quem superou as expectativas até agora e quais desempenhos deixaram a desejar.

Vencedores

Rivais da Ducati

A Ducati optou por não instalar a maioria de suas atualizações de inverno Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A notícia de que a Ducati abandonou seu motor de 2025 em favor de sua unidade de 2024 deve ter sido música para os ouvidos de seus rivais.

De fato, a Ducati também deve adotar o mesmo chassi do ano passado, enquanto há uma "possibilidade real" de que a aerodinâmica também seja a de 2024. Isso significa que a eletrônica e a suspensão serão as únicas áreas em que a fabricante introduzirá atualizações na GP24, campeã de 2024.

Não se engane, a GP24 era uma motocicleta tão quase perfeita que permaneceu em uma categoria à parte, mesmo quando a Ducati parou de introduzir atualizações na segunda metade de 2024.

Dentro dos possíveis cenários, a Ducati ainda terá uma vantagem considerável quando a nova temporada começar em Buriram, daqui a duas semanas. No entanto, o fato de não ter conseguido fazer uma atualização significativa em seu motor, chassi e motor deixa uma porta aberta para os rivais diminuírem a diferença.

A Ducati foi tão dominante no ano passado que venceu 19 dos 20 GPs. Embora as vitórias ainda possam estar fora de alcance, a menos que vejamos uma repetição de Austin, os outros fabricantes agora têm uma chance maior de terminar no pódio de forma semi-regular. O fato de haver duas motos Desmosedicis a menos no grid impulsiona tais rivais.

Mesmo que as coisas não mudem muito este ano, é preciso observar que a Ducati terá de manter o mesmo motor para a temporada de 2026 como parte do 'congelamento' de motores.

Isso significa que a marca mais dominante da MotoGP estará efetivamente usando um motor com três anos de idade, enquanto a Honda e a Yamaha - desde que continuem mantendo as concessões - poderão desenvolver seus motores até o final do atual ciclo de regras.

Pilotos da GP24

Este ano, estar em uma Ducati com um ano de idade pode não ser uma desvantagem Foto de: MotoGP

Embora ainda não se saiba se os rivais serão capazes de capitalizar o passo em falso que a Ducati deu durante a pausa intertemporadas, os pilotos da GP24 certamente terão um ano forte.

Depois de uma temporada em que houve uma clara disparidade entre as duas versões da GP25, 2025 deve oferecer uma luta mais equitativa entre o sexteto da Ducati.

Quando a Ducati se atrapalhou pela última vez com um novo motor em 2022, a equipe de fábrica mudou para o que foi descrito como uma moto híbrida, enquanto outros pilotos da GP22 continuaram com o novo motor aparentemente inferior.

Desta vez, no entanto, todas as seis motocicletas terão o mesmo motor, removendo uma variável importante da equação.

Pelo que vimos nos testes, Franco Morbidelli e Álex Márquez já estavam entre os pilotos mais rápidos em uma única volta, enquanto Fermín Aldeguer era o novato mais rápido até o último dia de testes.

Morbidelli já conhece bem a GP24 por causa do tempo que passou na Pramac, enquanto Márquez conseguiu se adaptar rapidamente à nova motocicleta, tendo chegado ao topo dos tempos tanto no teste de Barcelona, em novembro, quanto no teste de Sepang, no início de fevereiro.

Isso reforça ainda mais a sugestão de que esta temporada será mais parecida com a de 2022-23, quando os pilotos com motos Ducati de um ano atrás conseguiram vencer corridas e emergir como candidatos externos ao campeonato.

Irmãos Márquez

Os dois irmãos Márquez mostraram um forte desempenho nos testes Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez já havia começado a ganhar as manchetes em Sepang, mas foi em Buriram que ele roubou os holofotes de todos os outros.

Marc foi o mais rápido com um tempo que ficou a apenas 0,15s do recorde de volta da pista. O ritmo do espanhol fez dele o grande favorito para o início da temporada - mesmo que ele não estivesse disposto a admitir isso.

Márquez também estava entre os pilotos que completaram uma simulação de corrida na quinta-feira, com uma sessão de 23 voltas na sessão da tarde que levantou algumas sobrancelhas no paddock.

É certo que não há muitos dados para comparar a corrida longa de Márquez, mas os números foram impressionantes demais para deixar os outros preocupados.

O ritmo que ele demonstrou nos testes de pré-temporada certamente servirá para aumentar sua confiança, dadas as dúvidas que ainda restam após a lesão que mudou sua carreira em 2020.

Embora Márquez provavelmente esteja certo quando diz que nunca seria capaz de repetir sua forma dos anos 2010, mesmo em seu estado físico atual ele tem o potencial de aniquilar a concorrência.

É provável que Márquez também veja seu irmão Álex com muito mais frequência na ponta do pelotão. O piloto de 31 anos o descreveu como a maior surpresa da pré-temporada, alertando sobre o potencial do campeão da Moto2 de 2019, agora que ele tem uma motocicleta a seu gosto.

Álex Márquez já havia sido bastante consistente em 2024, terminando em oitavo lugar na classificação, o melhor da carreira, mas seus resultados foram amplamente ignorados pelos de Marc.

A carreira de Álex na categoria rainha não foi exatamente do seu jeito, e ele ainda está aguardando a primeira vitória que lhe escapou várias vezes durante sua temporada de estreia com a Repsol Honda em 2020.

Mas se ele conseguir aproveitar o ritmo que mostrou no ano passado, poderá finalmente começar a cumprir as grandes expectativas que as pessoas tinham dele em seus primeiros anos na Moto3.

Yamaha

Quartararo chamou a atenção da Yamaha nos testes Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A Ducati pode ter exagerado ao descrever Fabio Quartararo como seu principal "adversário", mas está claro que a Yamaha deu um grande passo à frente este ano.

A Yamaha teve uma vantagem sobre suas rivais ao trazer seus pilotos de corrida para o shakedown de Sepang e, em seguida, estava entre as equipes mais rápidas quando o resto do campo chegou à Malásia para o teste principal.

Foram observadas melhorias no ritmo de uma volta e de corrida longa, impulsionadas pelo melhor desempenho de frenagem e pela maior velocidade máxima, e as coisas só devem melhorar à medida que a nova estrutura técnica da Yamaha começar a dar frutos.

Ao mesmo tempo, ainda existem alguns pontos fracos de longa data que a Yamaha está lutando para resolver. A M1 tem sido particularmente lenta em condições de baixa aderência e houve pouco progresso nessa frente durante o teste de Buriram.

Quartararo também teve dificuldades com a parte dianteira da motocicleta na Tailândia e isso contribuiu em parte para que ele ficasse quase um segundo atrás de Márquez.

Pelo lado positivo, as coisas estão indo bem na Pramac, que se juntou à Yamaha como sua nova parceira satélite. A Pramac também deu um novo sopro de vida a Jack Miller, que está gostando da nova configuração e se adaptou rapidamente à M1. O australiano tem potencial para desempenhar um papel fundamental no renascimento da Yamaha.

Honda

A Honda também obteve ganhos, com o piloto líder Mir aprovando as atualizações Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A decisão da Honda de não utilizar seus pilotos de corrida no shakedown de Sepang é questionável, mas ao final dos testes em Buriram na quinta-feira, ela estava firmemente entre os 10 primeiros na tabela de tempos.

Assim como a Yamaha, a Honda ainda precisa corrigir alguns pontos fracos inerentes à RC213V, com a falta de velocidade máxima e de aderência ainda a prejudicando. Mas o clima geral na Honda é incrivelmente positivo.

Talvez o maior impulso que a Honda recebeu foi o fato de seus pilotos de fábrica, Luca Marini e Joan Mir, estarem finalmente satisfeitos com as atualizações que a empresa trouxe e estarem se adaptando à motocicleta atualizada.

Essa é uma mudança drástica em relação a 2024, quando tanto o suposto líder da marca, Mir, quanto o novato Marini foram superados pela dupla da LCR, Johann Zarco e Takaaki Nakagami.

Mir aprovou a direção que a Honda tomou depois de duas temporadas desastrosas que o fizeram considerar a aposentadoria, enquanto Marini está agora em sua segunda temporada com a marca japonesa e não precisa enfrentar as mesmas dificuldades que teve quando entrou na Honda em 2024, depois de três anos na Ducati.

A batalha entre Yamaha e Honda também deve esquentar, com Mir tendo igualado o ritmo de Quartararo durante uma simulação de sprint em Buriram.

Marco Bezzecchi

Com Jorge Martin afastado por lesão, Bezzecchi recuperou o ritmo em seu novo ambiente na Aprilia Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A Aprilia teve que se esquivar de várias perguntas quando contratou Marco Bezzecchi em junho do ano passado, já que o italiano estava passando por uma fase difícil na VR46 no momento do anúncio.

Mas com base na forma como ele assumiu o papel nos testes de pré-temporada após a lesão de Jorge Martín, a fé da Aprilia em Bezzecchi já foi recompensada.

A marca sediada em Noale ficou mais do que satisfeita com o relatório de Bezzecchi desde o primeiro dia, o que significa que foi fácil contar com ele quando Martín ficou indisponível.

Além disso, o tempo de 1m29s244 que ele conseguiu no último dia de testes foi a volta mais rápida já feita por um piloto da Aprilia em Buriram. Isso foi particularmente impressionante, já que o Circuito Internacional de Chang nunca foi uma pista forte para a Aprilia, com suas longas zonas de frenagem que não se adequam ao RS-GP.

A frenagem ainda é uma área em que Bezzecchi acha que a Aprilia precisa melhorar, mas o progresso que fez até agora já é suficiente para se misturar com as Ducatis.

O fato do novato Ai Ogura ter terminado apenas três posições atrás, em sétimo, mostrou que o trabalho que a Aprilia fez durante a pausa para antecipar a chegada de Martín está dando frutos.

E, embora não esteja claro quanto tempo Martín levará para se familiarizar com a motocicleta quando voltar à ação, Bezzecchi poderá tirar o máximo proveito das melhorias assim que a temporada começar na Tailândia, no final deste mês.

Perdedores

Jorge Martín

Martin enfrenta uma corrida contra o tempo para estar apto para a abertura de 2025, depois de perder a maior parte dos testes de pré-temporada Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Martín havia dado apenas 13 voltas no teste de Sepang quando caiu de frente na curva 2 e teve que ir para o hospital. Perder quase toda a pré-temporada sempre deixará um piloto com o pé atrás, mas rodar tão pouco com uma moto radicalmente diferente é um grande contratempo que pode atrasar alguém em meses. Basta perguntar a Morbidelli.

Seja qual for a causa do acidente, as consequências são claras para Martín, que agora enfrenta uma corrida contra o tempo para se recuperar das lesões sofridas em Sepang. A Aprilia tem um objetivo de longo prazo com Martín e, portanto, ficaria feliz em deixar o espanhol se adaptar à RS-GP, mas não há como negar que esse é um começo desastroso para a defesa do título.

É importante observar que essa é a primeira vez que Martín troca de fabricante em sua carreira na MotoGP, portanto, a curva de aprendizado que ele enfrentará quando voltar à ação será incrivelmente íngreme.

Até mesmo Bezzecchi não se esquivou de admitir que ainda não se adaptou totalmente à RS-GP depois de seis dias inteiros de testes (incluindo Barcelona), então é possível imaginar quanto tempo Martín levará para se aclimatar à motocicleta quando tiver que entender suas peculiaridades durante os finais de semana de corrida.

KTM (e Tech3)

As preocupações da KTM fora da pista começaram a se refletir em seu desempenho na pista Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A crise financeira na sede da KTM sempre teria um impacto no desempenho de sua equipe de MotoGP. Embora não esteja claro qual é a posição exata da KTM na hierarquia, os primeiros sinais sugerem que ela ficou atrás da rival europeia Aprilia.

Pedro Acosta ainda estava dando o melhor de si em sua promoção para escuderia de fábrica, enquanto Brad Binder, seu principal piloto, também deve fazer alguma coisa quando a temporada começar. Mas a verdadeira preocupação são as duas contratações da Tech3, que foram imperceptíveis nos testes de pré-temporada.

A decisão de dispensar Jack Miller e Augusto Fernández foi motivada pelo desejo de se livrar dos elos fracos de suas equipes. Mas os pilotos que a KTM contratou para substituí-los enfrentaram dificuldades com a RC16 até agora.

Maverick Viñales ainda pareceu dar um passo à frente no último dia de corrida, impulsionado por uma melhor compreensão da frenagem da KTM, mas o teste terminou um pouco cedo demais para Enea Bastianini.

O italiano explicou que ainda está pilotando a KTM como se fosse uma Ducati, incapaz de entender seu comportamento quando aciona os freios traseiros. Seu estilo de pilotagem também o impede de tirar o máximo proveito da RC16 na entrada da curva, o que é considerado um ponto particularmente forte da moto.

Francesco Bagnaia

Bagnaia não teve um teste de pré-temporada tranquilo e parece estar um passo atrás de Márquez Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Francesco Bagnaia encarou a chegada de Márquez à Ducati como um novo desafio em sua carreira. Depois de perder a batalha pelo título de 2024 para Martín, Bagnaia acha que vencer Márquez o ajudaria a recuperar sua coroa de líder da MotoGP.

Mas, se os testes da pré-temporada serviram de base para isso, Pecco terá de se esforçar ao máximo para conquistar o terceiro título na categoria principal.

Se Bagnaia conseguirá derrotar Márquez no título é outra questão. O que está claro é que Márquez teve uma pré-temporada brilhante e Bagnaia é forçado a tentar alcançá-lo.

O contraste entre os dois pilotos ficou particularmente evidente em Buriram; enquanto Márquez subiu para o topo da tabela de tempos, Bagnaia foi forçado a descartar um dia inteiro com uma série de problemas e "começar do zero" novamente.

O último dia de corrida transcorreu sem problemas para ele, mas, a essa altura, Márquez já havia avançado mais em seu programa, aumentando a diferença entre os dois. Bagnaia conseguiu completar algumas corridas longas, mas não uma simulação de corrida completa como Marc conseguiu.

Embora Bagnaia deva ser descartado por sua própria conta e risco, seus preparativos para a nova temporada não saíram exatamente como planejado.

A MotoGP faz uma rápida pausa antes do início da temporada na Tailândia, em duas semanas Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

