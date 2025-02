A MotoGP encerrou os cinco dias de testes de pré-temporada em Sepang e em Buriram em fevereiro, dando a todas as cinco fabricantes a chance de aprimorar suas novas motos antes do início da temporada no final deste mês, no GP da Tailândia.

O período intertemporadas acabou sendo uma lição de humildade para a Ducati, que deve começar a temporada praticamente da mesma forma que terminou no ano passado: provavelmente vencendo e com uma motocicleta quase idêntica.

Longe de se esconder da situação, aqueles que estão no comando da marca de Borgonha reconheceram a falta de progresso, cientes de que a GP24 que construíram para o ano passado era a motocicleta perfeita. No entanto, essa "estagnação" na Ducati criou a situação perfeita para que a concorrência recuperasse terreno pela primeira vez em anos.

Na Yamaha, um desempenho discreto em Buriram levantou dúvidas sobre a extensão da melhora observada em Sepang, ao mesmo tempo em que destacou a tendência de crescimento da também fabricante japonesa Honda.

A Aprilia encerrou a pré-temporada de forma sólida, com Marco Bezzecchi parecendo natural ao assumir o desenvolvimento da RS-GP na ausência do defensor do título Jorge Martín.

A grande incógnita do teste foi a KTM, com suas duas equipes de MotoGP ainda aguardando o resultado do processo judicial que determinará o futuro da fabricante austríaca.

O bom e velho Márquez está de volta

Marc Marquez, equipe Ducati Foto de: Dorna

Embora sempre se esperasse que Marc Márquez começasse o ano com a bateria recarregada, especialmente depois de garantir um contrato de fábrica com a Ducati após anos de turbulência na Honda, os holofotes estavam voltados para ele nos testes de pré-temporada.

Isso se deveu tanto à sua liderança na tabela de tempos quanto à sua capacidade natural de chamar a atenção, seja no teste de Sepang, em Bangkok para o lançamento da temporada ou no teste de Buriram.

Além de estabelecer a volta mais rápida em Buriram, que foi apenas um décimo mais lenta que o recorde de volta da pista, Márquez também fez uma simulação de corrida de 23 voltas que foi uma verdadeira declaração de intenções.

A pausa foi menos espetacular para seu companheiro de equipe Francesco Bagnaia, com problemas mecânicos que o impediram de mostrar todo o seu potencial. Isso acontece depois de um ano em que ele conseguiu vencer mais da metade das corridas, apesar de ter sido vice-campeão com Martín.

"Saí de Sepang mais relaxado do que aqui [Buriram]", disse Márquez. "Você tem que ser forte onde estão seus pontos fracos [Sepang], e não onde você sabe que será bom. O favorito para vencer aqui ainda é Pecco".

Bezzecchi dá um passo à frente

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Dizem que toda nuvem tem um lado bom, e essa expressão provavelmente pode ser aplicada à Aprilia. A marca de Noale começou a pré-temporada da pior maneira possível, com Martín se lesionando no primeiro dia depois de uma queda grave, mas deixou a Tailândia com um humor muito melhor graças ao desempenho impressionante de seu outro recruta de 2025, Bezzecchi.

Longe de se sentir sobrecarregado com a responsabilidade adicional, o italiano passou no teste com louvor. Isso aconteceu apesar de ele nunca ter assumido uma função de desenvolvimento em um fabricante antes.

Sua maturidade, sua determinação e sua velocidade, especialmente na Tailândia, onde ficou a apenas dois décimos do melhor tempo, deixaram claro que a nova versão da RS-GP é uma melhoria em relação à moto anterior em quase todos os aspectos.

Ao mesmo tempo, a pré-temporada também confirmou que o piloto que venceu três corridas em uma Ducati em 2023 está de volta em sua melhor forma.

"Estou feliz com a forma como trabalhamos e como me adaptei, embora ainda não tenha tudo completamente sob controle. Estou muito feliz com a motocicleta e o motor", resumiu Bezzecchi.

Honda x Yamaha

Joan Mir, Honda HRC, Alex Rins, Yamaha Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team, Alex Marquez, Gresini Racing Foto de: MotoGP

Havia uma atmosfera alegre na Yamaha em Sepang, mas era possível ver rostos mais felizes na Honda quando os testes foram para a Tailândia.

O piloto líder da HRC, Joan Mir, já havia deixado a Malásia com um sorriso que não se via há anos e as coisas só melhoraram para ele em Buriram.

A Honda está finalmente mostrando sinais de "despertar" e precisa do tipo de estilete afiado que Mir era quando chegou à MotoGP e venceu o campeonato de 2020 apenas em sua segunda temporada.

A falta de velocidade máxima continua a ser o ponto mais fraco de uma RC213V, mas a moto está começando a oferecer mais do que apenas trabalho de reparo para os mecânicos. Se sua volta mais rápida o colocou em oitavo lugar, quase nove décimos atrás de Márquez, a simulação de sprint que ele realizou o coloca no mesmo nível da Yamaha de Fabio Quartararo.

Se essa etapa for confirmada em 15 dias, ela marcará um aumento notável para a Honda. "Estou começando a recuperar a sensação que não tinha há muito tempo com uma moto que me permite pilotar da maneira que gosto", disse Mir. "Esta é a melhor Honda que eu já pilotei".

Yamaha precisa correr contra o tempo

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Yamaha MotoGP

As concessões são a ferramenta perfeita para a Yamaha, já que ela continua a realizar mudanças profundas, especialmente com a chegada da Pramac como sua equipe satélite. A M1 foi claramente rápida em Sepang, mas seu progresso precisa ser avaliado novamente até que ela atinja a mesma velocidade em um cenário menos favorável, especialmente em pistas com menos aderência.

Esse é exatamente o tipo de circunstância que ela enfrentou na Tailândia, onde o otimismo da Yamaha foi um pouco mais contido.

Embora Quartararo tenha tido que trabalhar na falta de sensibilidade da parte dianteira da motocicleta, a melhora geral foi tal que a meta da Yamaha de terminar entre os cinco primeiros não parece mais um sonho impossível. No entanto, é preciso dizer que esse resultado não será possível no GP da Tailândia.

Ainda falta algo a Quartararo para conseguir diminuir completamente a diferença para as Ducatis em uma única volta. Melhorar esse aspecto tem de ser a prioridade, já que seu ritmo de simulação de sprint o coloca entre os cinco primeiros tão desejados.

"Demos um pequeno passo à frente, mas esses testes foram um pouco mais complicados, especialmente por causa das sensações ruins na parte dianteira", disse Quartararo. "Não me senti bem com nenhum dos dois compostos, e isso nunca tinha acontecido comigo antes".

Situação nebulosa da KTM

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A KTM ainda está aguardando a decisão administrativa sobre a reestruturação da empresa, marcada para 25 de fevereiro. A divisão de corridas, especialmente a equipe de MotoGP, está minimizando o assunto e fingindo que nada está acontecendo. Ou quase.

Em Buriram, Pedro Acosta e Brad Binder foram os únicos pilotos do grid que não falaram com a mídia, em uma atitude que não transmitiu nada além de tranquilidade.

Na pista, foi um teste de altos e baixos para Acosta, que foi rápido em uma única volta (quarto, a dois décimos do líder), mas foi condicionado em sua corrida longa pelo desempenho dos pneus. Além de Acosta, nenhum outro piloto da KTM apareceu na frente.

Binder tentou imitar o ritmo do espanhol, mas Maverick Viñales e, acima de tudo, Enea Bastianini, continuaram lutando com a RC16.

"É difícil entender por que alguns pneus vão bem e outros vão mal. Isso vira uma loteria. Não é mais o fato de o pneu ir mal, mas o fato de alguém se machucar", disse Acosta.

