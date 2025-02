Valentino Rossi completa 46 anos de idade no domingo (16), o número que o acompanhou ao longo de sua carreira multicampeã, antes de finalmente se aposentar da MotoGP no final de 2021. Uma vida inteira, ou quase, dedicada a motovelocidade.

Aos 46 anos, Rossi continua sendo, em muitos aspectos, o garoto de antigamente, aquele que ousou com suas atuações (aquelas que fizeram Aspar Martínez perceber que, de repente, ele estava no círculo da velha guarda) e com seu senso de imagem, em particular as comemorações, inigualáveis desde então, que o tornaram uma estrela além do círculo restrito de entusiastas.

Sempre impertinente e fanfarrão, o pai de família Rossi não diminuiu o tom de seus comentários quando se trata do que ele ainda não digeriu, ou seja, seu confronto com Marc Márquez. Tudo o que ele pode dizer é que agora tem excelentes relações com seus outros rivais mais notáveis.

Mas, sem dúvida, é em sua abordagem à competição que Rossi não é mais o mesmo de antes. Afinal de contas, atravessar três décadas também significa enfrentar riscos em todas as suas formas.

Participante infeliz do acidente dramático que envolveu seu amigo íntimo Marco Simoncelli, ele também sentiu que, às vezes, estava correndo riscos.

Por isso, quando Corriera della Sera lhe perguntou o que ele buscava hoje em sua segunda e mais sábia carreira nos carros, ele respondeu: "Trata-se de melhorar, ser competitivo nos carros, que são mais seguros do que as motocicletas. Antes da largada, na MotoGP, você fica muito tenso, tem que lidar com o medo. É uma descarga de adrenalina incomparável".

Ele sentiu esse medo no dia 16 de agosto de 2020 quando, depois, percebeu que tinha chegado muito perto de ser atropelado. "Na Áustria, em 2020, a moto de Morbidelli voando, passando por cima do meu capacete como um enorme projétil maluco", descreve ele. "Esse foi o momento mais perigoso da minha carreira, um acidente que acelerou minha decisão de parar de pilotar porque estava fora do meu controle".

Foi esse momento assustador que o empurrou para uma aposentadoria que ele havia adiado várias vezes até aquele momento. Sentindo-se passivo em uma dinâmica que era, reconhecidamente, muito inesperada, mas realmente possível, não era mais uma questão de gerenciamento de riscos que ele sempre conheceu.

A única lesão real que ele sofreu foi uma fratura exposta na perna em 2010, que ainda o deixa com a lembrança de uma dor indescritível. O GP da Áustria de 2020 não foi um acidente para ele, porque ele permaneceu sobre suas rodas e retornou aos boxes, mas dessa vez o impacto moral foi muito maior.

Hoje, Rossi continua a pilotar seu lendário #46 em pistas de todo o mundo, mas com a sensação de que está enfrentando um risco menor do que no passado. "Trabalhar enquanto me divirto é um verdadeiro privilégio", ele brinca.

"Eu acordo de manhã e percebo que estou inteiro, são e salvo, e fico feliz", acrescenta. "O mérito é da sorte, mas também do cuidado que você tem para preservar seu corpo, para pensar bem nas coisas".

"Lembro-me de muitos momentos específicos, uma ultrapassagem bem preparada e bem-sucedida, a intenção de tentar uma ultrapassagem sem saber se vai conseguir, o momento que desencadeia um acidente..."

ERIC GRANADO EXCLUSIVO: MOTO2 em 2026? Histórias com ROSSI, MÁRQUEZ x BAGNAIA e MOTOGP no BRASIL

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ERIC GRANADO EXCLUSIVO: MOTO2 em 2026? Histórias com ROSSI, MÁRQUEZ x BAGNAIA e MOTOGP no BRASIL

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!