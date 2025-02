O gerente de equipe da Ducati, Davide Tardozzi, revelou que todas as seis motos da temporada 2025 da MotoGP serão equipadas com o motor do ano passado.

A decisão, tomada nos últimos 15 dias, levou a uma considerável mudança de planos e a um desvio do roteiro que a Ducati traçou durante o período intertemporadas.

Marc Márquez e Francesco Bagnaia apontaram as dificuldades que enfrentaram com a GP25 completa, especialmente em relação à frenagem, em comparação com a moto do ano passado, que venceu 16 dos 20 GPs

O formato mais compacto da pré-temporada deste ano - além da obrigação de homologar o motor para as próximas duas temporadas (2025 e 26) - levou o gerente geral da Ducati, Gigi Dall'Igna, a optar pelo caminho mais conservador e continuar com o motor do ano passado.

Isso forçará a equipe de Bolonha a trabalhar horas extras para fabricar unidades suficientes do motor de 2024 para todo o seu contingente. Inicialmente, a equipe pretendia fabricar apenas motores GP24 para três de seus seis pilotos.

"O motor será o de 2024 para todos os pilotos da Ducati. Será que vamos recebê-lo a tempo? Bem, tudo isso tem que acontecer em cerca de oito ou nove dias, quando o calendário normal nos daria cerca de três semanas", disse Tardozzi ao Motorsport.com.

Com a caravana da MotoGP pronta para deixar Buriram em 13 de fevereiro, após o fim dos testes de pré-temporada, e os fabricantes obrigados a homologar e selar seus motores antes da primeira sessão de treinos da temporada no mesmo local, em 28 de fevereiro, há muito pouco espaço para erros na Ducati.

"A coisa mais difícil neste inverno [período intertemporadas] para a Ducati foi decidir não usar novos elementos nos quais acreditávamos muito - o motor 2025 ou o chassi, coisas que não funcionaram como esperávamos", acrescentou Tardozzi, ele próprio um ex-piloto. "No momento em que Gigi decidiu não correr riscos [com a moto 2025], isso nos fez mudar todo o programa estabelecido".

Marc Marquez, equipe Ducati, Davide Tardozzi, gerente da equipe Ducati Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Três dos seis pilotos da Ducati, Marquéz, Bagnaia e Fabio di Giannantonio, da VR46, deveriam correr com as motos GP25 completas este ano - incluindo o novo motor - enquanto o recruta da VR46, Franco Morbidelli, e a dupla da Gresini, Álex Márquez e Fermín Aldeguer, receberam as máquinas GP24 do ano passado.

Para a Ducati, este período tem sido uma experiência humilhante, pois não é fácil aceitar que o trabalho de desenvolvimento realizado ao longo de vários meses não deu frutos.

No entanto, Tardozzi não entra em questões de orgulho e prefere se limitar a uma abordagem mais pragmática.

"Não se trata apenas de uma questão de humildade, mas de realidade", disse ele. "Na Ducati, somos realistas e vimos que as coisas não funcionaram como queríamos. Tivemos que aceitar que não conseguimos melhorar o que tínhamos".

No entanto, Tardozzi acha mais fácil reconhecer que a Ducati poderia começar 2025 com a base da motocicleta do ano passado, dada a força da GP24 em todas as áreas.

"A GP24 é uma motocicleta excepcional. Não me atrevo a dizer perfeita, mas excepcional. Será difícil melhorá-la, embora tentemos fazer isso a partir do teste depois de Jerez", disse ele.

Na quarta-feira, a garagem de Márquez e Bagnaia contou com quatro motos o tempo todo, duas por piloto. Todas as quatro estavam equipadas com motores e chassis da GP24, mas Bagnaia foi para a pista com o pacote aerodinâmico mais recente, o mesmo que Márquez testou posteriormente em vários momentos na quinta-feira.

O Motorsport.com apurou que a Ducati permitiu que Franco Morbidelli e Fermin Aldeguer testassem o motor 2025 no primeiro dia de corrida na Tailândia, uma medida que Tardozzi considera lógica, dado o sistema de coleta de dados de Dall'Igna: "Essa é a política atual da Ducati, deixar os pilotos satélites testarem as coisas".

